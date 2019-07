Vicepresidenciables se compromenten a priorizar agricultura

Carlos Raul Morales, vice presidenciable UNE, Ricardo Garc’a Santander, Guillermo Castillo Reyes, vice presidenciable partido VAMOS participan en el tercer foro realizado por la c‡mara del Agro donde los candidatos responden distintas preguntas sobre la agricultura. Fotograf’a: Erick Avila. 30/07/2019

Durante el tercer foro agrícola con candidatos a la vicepresidencia, Carlos Raúl Morales y Guillermo Castillo, presidenciables de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el partido Vamos, respectivamente, aceptaron dar prioridad al desarrollo agrícola en la agenda de gobierno de sus agrupaciones. El foro organizado por la Cámara del Agro y la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima) fue transmitido anoche, a las 19 horas en Guatevisión, y recogió preguntas de empresarios de la agroindustria, así como de pequeños y medianos productores agrícolas sobre sus planes para el campo guatemalteco.

El presidente de la Camagro, Nils Leporowski, destacó que las preguntas formuladas a los vicepresidenciables surge de los propios productores y los problemas que estos han detectado. “Hemos organizado tres foros y hasta la fecho no hemos visto los resultados que esperábamos” indicó. Por su parte, Orestes Cerna, presidente de Agrequima destacó que el sector agrícola del país espera “que el próximo gobierno trabajé con transparencia para arrastrar a todos los sectores para generar una agricultura moderna y progresista”.

Ambos directivos destacaron que la agricultura produce uno de cada tres empleos directos del país y que representa la mayor parte e la actividad económica en 17 de los 22 departamentos de la república. Al finalizar el encuentro los vicepresidenciables firmaron un compromiso por reformar el sistema de extensionistas, abrir nuevos mercados, combatir el contrabando, crear infraestructura de riego, fiscalizar los gastos en el Ministerio de Agricultura (Maga) e incorporar tecnología agrícola al campo, entre otras medidas.

¿Dentro de la plataforma de gobierno de su partido que prioridad, qué eje ocupa el desarrollo del campo?

Carlos Raúl Morales:

Uno de los grandes generadores del país es el agro, el 40 por ciento de las exportaciones son agrícolas, así como uno de cada tres empleos. Y que la agroindustria representa el 21 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). El agro ocupa un papel fundamental en nuestro eje de fomentación de empleo. Vamos a reactivar por completo la política de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como la política nacional de seguridad agropecuaria. 1 millón 300 mil familias se dedican a actividades agropecuarias, esto equivale a entre 5 y 7 millones de personas, buena cantidad de guatemaltecos que se dedican a esta actividad y lamentablemente el Ministerio de Agricultura ha estado ausente. Ha sido un ministerio clientelar y corrupto, a esto le tenemos que dar vuelta, para que apoye al micro, pequeño, mediano y gran agricultor, Guatemala es un país agrícola, debe sumarle valor a esta producción.

Guillermo Castillo:

El 50 por ciento de la economía de los 22 departamentos depende del agro, y como país no hemos tenido una propuesta para el agro. La propuesta específica es volver a Guatemala un país exportador, duplicar el aporte al PIB de la agroindustria. Si uno de los grandes problemas del campo guatemalteco es el desempleo, el agro es parte de la solución. Hemos escuchado a las cámaras (empresariales) y podemos llegar fácilmente a 1 millón de nuevos puestos de trabajo agro, actualmente nuestra balanza es deficitaria en relación a importación y exportaciones. Esto se debe a que no hemos solucionado problemas. Nuestras políticas van al tema de riego, asistencia técnica y sanidad agropecuaria. Tenemos la propuesta de establecer Q2 mil millones al año para apoyar a proyectos productivos, para créditos productivos. La gente nos pide asistencia técnica, el fertilizante y la semilla mejorada para trabajar. La gente no quiere un sistema asistencialista.

¿Qué se va hacer en infraestructura de riego?

Carlos Raúl Morales:

Es una vergüenza que estemos hablando de un corredor seco, es una falacia, es una mentira, lo que no hemos tenido es la capacidad de cosechar el agua, de hacer reservorios de agua porque en el invierno tenemos un exceso de agua. Guatemala da agua a México, El Salvador, Honduras y Belice, en nuestra política de gobierno, vamos a implementar el desarrollo de reservorios de agua para tener seguridad hídrica. Establecimos que vamos a instalar planes de microrriego a cada uno de esos reservorios de agua, para que entonces los campesinos que se dedican a la agricultura familiar puedan tener acceso al recurso. Van a tener mejores cosechas, van a tener excedentarios con sus productos para comercializarlos, ya que apenas el 18 por ciento de las familias que se dedican a agricultura familiar son excedentarios. Esto debido a que no tienen acceso al agua. No solo vamos a proveer de recurso hídrico sino también de asistencia técnica, análisis de suelos y reformar el sistema de extensionistas.

Guillermo Castillo:

El problema de Guatemala no es el agua. El 42 por ciento de nuestros recursos hídricos va al riego. El problema es la administración. Tenemos planteado usar siete a ocho de los ríos más caudalosos, para que podamos establecer cuencas para aprovechar los recursos, esto junto a pozos; la idea es apoyar con estos proyectos los lugares donde hay más productividad. No podemos, como ha ocurrido en años anteriores, sobreproducir y no saber dónde colocar el producto. Hay que volver a esquemas de micro riego. Tenemos suficiente agua, el problema es cómo lo vamos a administrar y cómo se va a llevar con una verdadera política de riego.

Para sacar los productos agrícolas, ¿qué acciones o compromisos tienen para mejorar los caminos y carreteras?

Carlos Raúl Morales:

Acceso a mercados es precisamente el secreto, si no tenemos buenas carreteras para que los campesinos saquen sus productos al mercado local, los estamos condenando. En las condiciones actuales el producto llegará dañado. Solo 7 mil kilómetros de carreteras de Guatemala son asfaltadas o de concreto, vamos a reconstruir 4 mil de estos kilómetros. Hay que reconstruir 2 mil kilómetros de carreteras de terracería, para garantizar acceso a los mercados para que los productos lleguen de mejor manera. También vamos a construir 1 mil 600 kilómetros de nuevos trazos de carretera, y acceso a las cabeceras a cuatro carriles. Según ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) el 30 por ciento del presupuesto se va en corrupción, es una vergüenza que tengamos al país en estas condiciones debido a la corrupción.

Guillermo Castillo:

Nos preocupan 3 mil kilómetros que son los que tienen que interconectar municipios con cabeceras, entre municipios, y municipios con comunidades, ya que en esos es donde se está generando un problema para quienes quieren producir. Mucho de lo que se está cosechando se lo queda el famoso “coyote” (el intermedario), el productor recibe hasta un 20 a 40 por ciento menos del valor de su producto. Si el verdadero productor puede llevar sus productos al mercado tendría mejor pago. La infraestructura es plataforma para el desarrollo, vamos a destinar recursos a estos 3 mil kilómetros, los recurso son suficientes, priorizando, si no se da la corrupción. Unos 6 mil millones se van al año en corrupción.

¿Con qué equipo técnico van a trabajar desde el Maga?

Carlos Raúl Morales:

Nosotros no hemos presentado nombres, precisamente porque no creemos en hacer compromisos con una persona a cambio de un apoyo político. Creemos en hacer un gran acuerdo, el país no está para que lo gobierne un sector, sino para acuerdos de nación. Lo que queremos es compartir nuestra visión de país, nuestro plan de gobierno. Lo primero que tiene que tener nuestro equipo es ser honrado, tener capacidad, experiencia en la materia, actitud de servicio para resolver problemas. El Maga tiene que funcionar, implementar la diplomacia sanitaria, no tenemos acceso a mercados, precisamente por esto.

Guillermo Castillo:

Tal vez sea una declaración muy fuerte, me decía un amigo ¿qué pasa si se cierra el Maga?, yo le decía no pasa nada si se cierra el MAGA. Ocurre eso porque necesitamos verdaderos técnicos en apoyo a la institución, gente que conozca el campo para hacer el verdadero trabajo que hace falta. El Maga perdió mucho el norte, para que llegue la gente con los conocimientos adecuados, lo mismo que en el ministerio de Comunicaciones, nosotros somos claros en que ni la corrupción ni la incompetencia son aspectos que puedan estar en los equipos de trabajo. Fuimos el único partido que presento antes de primera vuelta al equipo de trabajo y su equipo.

¿Que acciones concretas tienen para mejorar el acceso a semillas y agroinsumos?

Carlos Raúl Morales:

Para poder acceder hay que reformar por completo el sistema de extensionistas del Maga, actualmente no existe, no está dando capacitación. Son muy pocos, son 2 o 3 por departamento o municipio, es importante reformular por completo esto, para darle a los campesinos innovación, semillas mejoradas, análisis de suelos, reservorios de agua, sistemas de microrriego, todo esto para tener mejores cosechas. En Guatemala se sacan dos cosechas al año, con invernaderos sacaríamos hasta tres cosechas al año, la clave está en reformular por completo el sistema de extensionistas del Maga. Queremos tener por lo menos diez extensionistas por cada municipio, para que tengan la capacidad de llegar sobre todo al pequeño y micro agricultores.

Guillermo Castillo:

Tener nuevas variedades vegetales y semillas, requiere de verdaderos centros de investigación, el ICTA (Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola) debe ser fortalecido, me gustan ensayos como Cengicaña (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar), eso lo tenemos que hacer con el banano. La investigación requiere recursos, no lo podemos lograr sin investigación, son alrededor de 1 mil 200 extensionistas, pero ahora el Maga no está teniendo los recursos para implementarlos. Si llegáramos a 400 bien capacitados y dotados de instrumentos podemos logralo, no es posible que vengan desde Guatemala, la gente tiene que estar ubicada en el lugar.

¿Qué harán para que el programa de extensonistas del Maga no sirva solo como una cuota de plazas para alcaldes y diputados?

Carlos Raúl Morales:

Tienen que ser técnicos elegidos por su capacidad, no tienen que meter la mano ni diputados ni alcaldes, deben ser desde distintas áreas. Además no solo enfocados en el maíz y frijol, sino ofrecerle otros cultivos, para cosechar nuevos productos y no solo los que por cultura tradicionalmente se han cosechado, esto ha pasa porque el Estado ha estado ausente y no se ha orientado para cultivar otros productos.

Guillermo Castillo:

Uno de los problemas de los extensionistas es que son todólogos, tenemos que tener especialistas para que la asesoría que le dan al agricultor sea mucho más efectiva. Los extensionistas incluso pueden ayudar en el tema de mercados, eso en función de tener una mejor elección de extensionistas, institucionalizados y regionalizados.

¿Cómo combatir al contrabando y permitir a los pequeños productores entrar en la economía formal?

Carlos Raúl Morales:

Actualmente 13 millardos es lo que se deja sin percibir de impuestos, el 70 por ciento de los productos que pasan de contrabando están contemplados en el TLC. El problema es la facilitación, es el comercio. El problema es que la SAT, a pesar de que se ha fortalecido, falta muchísimo más para facilitarle al exportador e importador todos esos trámites para el comercio. Hay ocho puestos oficiales en la frontera (con México), pero hay 56 cruces vehiculares informales, donde pasa hasta un tráiler, el problema nuestro ha sido el caos, la crisis de la frontera, la infraestructura tiene más de 50 años, es un problema de infraestructura, pero también hay que facilitar el comercio la SAT no tiene que ser un obstáculo y tiene que ayudar a los exportadores e importadores.

Guillermo Castillo:

Más que un problema impositivo, o un tema de contrabando, es también un problema de salud, la gente consume productos que no sabemos si guardaron la cadena de control, pasan por las fronteras que están a la vista, tenemos denuncias donde son custodiados por la Policía Nacional Civil (PNC) ¿cómo es posible). El Ministerio Público y la PNC tienen que jugar un papel fundamental. Visitamos México, para proponer crear un banco binacional de desarrollo, en la frontera de México, para que los problemas sean solucionados debe haber una tasa especial de pago para el pequeño agricultor, de un 3 por ciento, para que se pueda formalizar a los productores.

¿Qué van a hacer para fortalecer el Viceministerio de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones, del Maga?

Carlos Raúl Morales:

El Maga, y en particular este viceministerio, debe jugar tres grandes roles: el primero de ellos la diplomacia sanitaria, nosotros tenemos diversos acuerdos de libre comercio, pero eso no garantiza el acceso por los aspectos sanitarios, pero nuestro Maga se ha quedado corto. Un ejemplo de esto el aguacate, no lo podemos exportar por no tener los requisitos, esto es la diplomacia sanitaria. El segundo, es agregar valor a las cadenas productivas para las exportaciones guatemaltecas, esto es fundamental para que nuestros agricultores tengan más recursos. El tercer elemento es legalidad y formalización, tenemos que generar varios instrumentos. Uno de ellos es el régimen especial agropecuario, un impuesto pequeño, para que puedan sumarse a la legalidad y a la producción.

Guillermo Castillo:

En efecto, el VISAR es uno de los viceministerios que tiene menos recursos, muchas de las barreras arancelarias que tenemos como país, en efecto tienen que ver con sanidad. Nos hemos planteado que tenga al menos el 25 por ciento del presupuesto del Ministerio, de manera que cumpla de manera más estricta con la seguridad sanitaria. Estamos muy convencidos de que el VISAR cumple un papel fundamental para superar muchas barreras arancelarias.

