Por qué la infidelidad del jefe de Nvidia con una supuesta espía china tendrá repercusiones en EE.UU. y más allá

El sector tecnológico ha pasado el día asimilando la inusual noticia de que Jensen Huang —el carismático director ejecutivo de Nvidia, conocido por su característica chaqueta de cuero— está siendo investigado por su propia compañía, valorada en billones de dólares, por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

Nadie habría incluido algo así en sus vaticinios para 2026.

El presunto romance de Jensen Huang con Alice Huang (ambos comparten apellido pero no tienen parentesco), exdirectora ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur, ha generado repercusiones que van mucho más allá de su círculo familiar —cuyos miembros, sin duda, atraviesan su propia montaña rusa emocional— y ha llevado la situación a un punto donde convergen la tecnología, la geopolítica y la seguridad nacional.

En resumen, todo gira en torno a la encarnizada rivalidad entre Estados Unidos y China, y a la cuestión de si Jensen Huang ha traicionado tanto a su país como a su esposa.

Nvidia, EE.UU. y China

Estados Unidos mantiene una feroz competencia con China por desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial (IA).

“Quien gane en IA, se lleva la victoria”, sostiene el presidente estadounidense Donald Trump.

Según su visión, el país que posea la tecnología de IA más dominante obtendrá el mayor beneficio y, a la larga, se convertirá en la nación más poderosa del mundo. Es muy posible que tenga razón.

Nvidia fabrica los mejores chips del mercado para la IA; tanto es así que la demanda ha superado con creces su capacidad de suministro.

La empresa fija sus precios en consecuencia: una sola unidad de su equipo más reciente para centros de datos cuesta, como mínimo, US$50.000.

Un centro de datos de tamaño mediano o grande puede llegar a albergar cientos de estas unidades.

Inicialmente, el gobierno estadounidense prohibió la exportación de los dispositivos más recientes de Nvidia para evitar que China pudiera aprovechar sus capacidades superiores. Posteriormente, estas normas se flexibilizaron ligeramente.

Sin embargo, existen indicios de que Megaspeed, la empresa de Alice Huang, podría haber participado en la introducción clandestina de estos dispositivos en China durante su etapa al frente de la compañía.

Según informó Bloomberg, en noviembre de 2025 la firma adquirió tecnología de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

Megaspeed niega que dicha tecnología se haya utilizado de forma ilícita.

Por su parte, Jensen Huang ha presionado intensamente para que se flexibilicen las normas de exportación entre ambos países, argumentando —en contra de la opinión generalizada— que la carrera por la inteligencia artificial no es relevante y que no sería negativo que China llegara a depender de la tecnología estadounidense.

“El presidente Trump quiere que Estados Unidos gane y el presidente Xi quiere que China gane; es posible que ambos logren su objetivo”, declaró a la BBC el año pasado.

Cabe suponer que ninguno de los dos países lo ve de esa manera.

Un caso lleno de incógnitas

Entre las difíciles preguntas a las que Nvidia debe intentar responder ahora está la de si Alice obtuvo un acceso privilegiado a la tecnología más reciente de la empresa —ya fuera de forma deliberada o no— a través de Jensen y, en caso afirmativo, si compartió dicha tecnología con Pekín o con terceros.

Se desconoce cuándo comenzó o terminó su relación, pero existen numerosas fotografías y vídeos en los que aparecen juntos en diversos eventos.

Es posible que pasaran bastante tiempo juntos, y el propio Jensen ha comentado que siempre mantiene el trabajo de ella muy presente.

China niega que ella estuviera involucrada en actividades de espionaje.

Reuters China niega que Alice Huang sea una espía.

El interés por el espionaje económico no es algo nuevo ni exclusivo de China.

Sin embargo, muchos países occidentales sostienen que China lo practica a gran escala, empleando una combinación de herramientas tecnológicas y agentes infiltrados en diversas organizaciones, incluidas empresas privadas.

Si China lograra acceder a una cantidad significativa de chips de Nvidia —ya sea para utilizarlos directamente o para desmontarlos y aprender a fabricar sus propias versiones— esto enfurecería a la administración Trump, que busca mantener su tecnología de IA bajo estricto control.

Algunos modelos, de hecho, no se han compartido ni siquiera con el Instituto de Seguridad de la IA de Reino Unido, con el argumento de que podrían ser demasiado peligrosos.

Estados Unidos no desea que nadie obtenga una ventaja competitiva ni que se haga un uso indebido de sus innovaciones.

Otro aspecto potencialmente explosivo tiene que ver con cualquier información relativa a la seguridad nacional a la que Jensen Huang haya podido tener acceso.

Se trata de una figura que se mueve en lo más alto de la élite estadounidense: una de las pocas personas que, probablemente, podrían entrar en la Casa Blanca sin previo aviso y tomar el té con Trump.

Posee influencia, tiene acceso y cuenta con amistades poderosas. Es muy posible que se hayan compartido secretos con él.

El futuro de Jensen Huang

Nvidia afirma que, hasta el momento, no hay pruebas de que Huang haya revelado información alguna, y la empresa ha iniciado una investigación interna.

Huang asegura que colaborará y que desea conservar su puesto; no obstante, al menos ha infringido el propio código de conducta de Nvidia, que establece que los miembros de la empresa no deben mantener relaciones con clientes.

Pero, ¿podrá sobrevivir?

Actualmente cuenta con el respaldo tanto de la junta directiva de Nvidia como de Trump, quien lo describió como “honorable” y especuló que debía haber una razón para lo sucedido.

En otras palabras, no está traicionando a su amigo, el jefe de la compañía tecnológica.

El precio de las acciones de Nvidia ha caído, pero no se ha desplomado de forma espectacular, lo que sugiere que los accionistas tampoco están abandonando la empresa en masa bajo su dirección.

EPA Nvidia sufrió una caída en la sesión del lunes, aunque no fue catastrófica, especialmente teniendo en cuenta la alta volatilidad de las acciones relacionadas con la IA en los últimos meses.

Sin duda, una industria de IA con una Nvidia debilitada sería más lenta.

Y en realidad no hay un sucesor natural esperando entre bastidores para reemplazar a Jensen en caso de que se viera obligado a marcharse.

Huang ha dirigido Nvidia durante más de 30 años; para muchos, él es Nvidia.

La ha guiado a través de múltiples crisis y fue decisión suya que la empresa se centrara en la IA antes de que se pusiera de moda.

Es conocido por ser un jefe exigente que espera que sus empleados trabajen largas jornadas y con altos estándares.

Circulan historias sobre cómo convoca reuniones generales para reprender a quienes han cometido errores.

Él afirma que lo hace para evitar que otros cometan los mismos errores, pero es fácil imaginar cómo se sintieron quienes los sufrieron.

Mientras espera la conclusión de la investigación sobre sus acciones, Huang debe confiar en que, a pesar de no haber tolerado los errores de sus colegas en el pasado, serán comprensivos con sus propios fallos.

Y además, debe vivir con la ironía de haber sido descubierto no por una sofisticada operación encubierta de alta tecnología, sino por el truco más antiguo del mundo: una trampa de miel.

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