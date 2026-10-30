“Rodada del Terror” bajo advertencia policial: PNC anuncia operativos y posibles capturas en Halloween

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) anunció que desplegará un fuerte dispositivo de seguridad y control policial para impedir las denominadas “Rodadas del Terror”, convocadas en redes sociales con motivo de Halloween.

La institución advirtió que ninguna actividad de este tipo está autorizada en el territorio nacional y que las personas que participen en estas concentraciones se exponen a sanciones y consignaciones ante las autoridades correspondientes, según las infracciones que cometan.

Los operativos comenzarán este viernes 30 de octubre y se mantendrán durante todo el fin de semana, según informó el Departamento de Tránsito, que busca prevenir estas concentraciones, mantener el orden público y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública, pues la mayoría de los participantes de esos eventos lo hace en motocicleta.

Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito, señaló que se instalarán puestos de control preventivos en puntos estratégicos, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Tránsito y su reglamento.

Advertencia de consignaciones

El Departamento de Tránsito fue enfático al advertir que las personas que participen en estas concentraciones y cometan infracciones podrán ser consignadas ante las autoridades correspondientes.

La institución también señaló que aplicará las sanciones establecidas en la ley a quienes pongan en riesgo el orden público y la seguridad de los usuarios de la vía pública.

La advertencia surge ante las convocatorias que circulan en redes sociales para participar en estas actividades, pese a que, según la PNC, ninguna cuenta con autorización.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que se abstenga de participar en las denominadas “Rodadas del Terror”, ante los operativos policiales anunciados para este fin de semana.

Ninguna “Rodada del Terror” está autorizada. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil advierte que no se permitirá el desarrollo de estas actividades en el territorio nacional. #SumateALaSeguridadVial https://t.co/LvgZPRaxKM — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) October 30, 2026

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