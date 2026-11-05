Guatemala
Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank
El presidente de Paraguay dimitió este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. El Parlamento estaba en pleno proceso para su juicio político.
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- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
- La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
- El Banco Central intervino este martes Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.
Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank