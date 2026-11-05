Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank

Guatemala

Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank

El presidente de Paraguay dimitió este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. El Parlamento estaba en pleno proceso para su juicio político.

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