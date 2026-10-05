Accidente en el Anillo Periférico deja un motorista muerto y se reportan complicaciones de tránsito

Este lunes 5 de octubre, se registró un accidente vial sobre el Anillo Periférico, en el puente El Incienso hacia el norte, el cual causó la muerte de un conductor de motocicleta.

Las autoridades de tránsito y cuerpos de socorro se presentaron al lugar tras recibir múltiples llamadas de transeúntes que presenciaron el hecho y alertaron sobre la gravedad de la situación.

De acuerdo con los reportes preliminares proporcionados por testigos en el sector, un vehículo de transporte pesado tipo cabezal colisionó contra la motocicleta.

Debido a la magnitud del impacto y las graves heridas sufridas, el motorista falleció en el lugar.

Tras el percance, el conductor del transporte pesado continuó con su marcha rumbo a la Calle Martí, según reporte de automovilistas.

Debido al percance, no se activará el carril revesible en el tramo del Centro Histórico hacia el puente El Naranjo.

.La circulación vehicular en el sector del puente El Incienso se ha visto severamente afectada, generando largas filas de congestionamiento mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan las diligencias correspondientes de levantamiento y peritaje.

Se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas como el bulevar Liberación o el Centro Histórico para evitar mayores retrasos en sus desplazamientos hacia la zona norte y oriente de la ciudad.

Recomendaciones de Seguridad Vial

Según voceros de la Polícia Municipal de Tránsito (PMT) algunas recomendaciones para evitar estos percances son: