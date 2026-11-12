Sucesos
Accidente en Escuintla: mujer muere en choque entre motocicleta y bus que dejó dos hombres heridos
Accidente de tránsito deja una mujer fallecida y dos hombres heridos en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos en accidente de tránsito en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
La madrugada de este jueves 12 de noviembre, los Bomberos Voluntarios de la 18 compañía de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, fueron alertados sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 107 de la carretera que conduce a la aldea Cerro Colorado, en ese municipio.
En el lugar se registró una colisión entre una motocicleta y un bus de transporte colectivo.
Los paramédicos evaluaron a tres personas: dos hombres y una mujer.
Los hombres, piloto y ayudante del bus, sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo y posibles fracturas. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un sanatorio privado para recibir atención médica.
La mujer murió en el lugar y su cuerpo quedó a la orilla de la carretera.
Los heridos fueron identificados como Leones Tambito Canales, de 66 años, y Pedro Godoy, de 61, según el reporte de los bomberos.
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Debido al impacto, la motocicleta perdió la llanta delantera y varias piezas quedaron esparcidas sobre el asfalto.
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