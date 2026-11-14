Accidente mortal en Escuintla: esto se sabe de la colisión entre motocicleta y camión que dejó dos fallecidos

Los bomberos informaron que dos personas murieron y una resultó herida en una colisión entre una motocicleta y un camión este sábado 14 de noviembre, en el kilómetro 64 de la ruta antigua que conduce de Escuintla hacia Puerto San José.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua informaron que los socorristas localizaron el camión y, a un costado, una motocicleta con graves daños en su estructura.

Al evaluar la escena, confirmaron que dentro de la cabina del camión se encontraba atrapada una persona que trabaja como agente de seguridad privada.

Los socorristas efectuaron maniobras de extracción vehicular con equipo hidráulico para liberarla. Posteriormente, los Bomberos Voluntarios de la 14 Compañía, que también brindaron apoyo en el lugar, la trasladaron a un hospital.

En el interior de la cabina también localizaron a una persona que ya no tenía signos vitales. La víctima fue identificada como Nixon Fernando Reyes Melgar, de 35 años, quien fue reconocido por su hermana, según los bomberos.

Además, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a una segunda persona que presentaba politraumatismo y cuyo estado de salud era delicado, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla.

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Debido a la gravedad de las lesiones, esta persona murió al ingresar al centro asistencial. La víctima fue identificada como Nery Armando Ramos Monroy, de 40 años, quien fue reconocido por un familiar, informaron los bomberos.

Por la fuerza del impacto, uno de los fallecidos quedó entre el parabrisas del camión.

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