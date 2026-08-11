Accidente múltiple complica el tránsito entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala

Una colisión múltiple complica el tránsito este martes 11 de agosto en el kilómetro 31 de la RN-10, ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez con Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que varias personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Según los socorristas, fue necesario trasladar a un hombre a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Las demás personas afectadas fueron atendidas en el lugar.

Medios locales informaron que un vehículo se salió de su carril y chocó contra otro automóvil liviano. La información disponible no precisa las circunstancias que originaron el accidente.

La colisión mantiene bloqueados ambos sentidos de la RN-10, lo que complica la circulación entre San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala.

Esta carretera también permite la conexión con la vía alterna hacia Bárcena, Villa Nueva.

Hasta el momento, no se ha informado cuántos vehículos estuvieron involucrados en la colisión ni el número exacto de personas heridas.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨



Kilómetro 31 de la RN-10, Ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez a Santa Lucía Milpas Altas, se reporta una múltiple colisión.



Elementos de @ASONBOMDGT a bordo de las unidades AD-165, AD-152, AD-105 y AD-87 laboran en el lugar… pic.twitter.com/jljPi3mLxo — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 11, 2026

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