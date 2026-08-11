Accidente múltiple complica el tránsito entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala

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Accidente múltiple complica el tránsito entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala

Una colisión múltiple en el km 31 de la RN-10 complica el tránsito entre San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala.

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Vehículos involucrados en una colisión múltiple bloquean el tránsito en el km 31 de la RN-10, entre San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Vehículos involucrados en una colisión múltiple bloquean el tránsito en el km 31 de la RN-10, entre San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Una colisión múltiple complica el tránsito este martes 11 de agosto en el kilómetro 31 de la RN-10, ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez con Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que varias personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Según los socorristas, fue necesario trasladar a un hombre a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Las demás personas afectadas fueron atendidas en el lugar.

Medios locales informaron que un vehículo se salió de su carril y chocó contra otro automóvil liviano. La información disponible no precisa las circunstancias que originaron el accidente.

La colisión mantiene bloqueados ambos sentidos de la RN-10, lo que complica la circulación entre San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala.

Esta carretera también permite la conexión con la vía alterna hacia Bárcena, Villa Nueva.

Hasta el momento, no se ha informado cuántos vehículos estuvieron involucrados en la colisión ni el número exacto de personas heridas.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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