Adolescente queda bajo vigilancia policial tras doble crimen cerca de La Placita

Un menor de 17 años permanece bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) en un centro asistencial, luego de que una turba lo vapuleara tras señalarlo como presunto responsable de un ataque armado ocurrido este domingo 21 de junio en cercanías del mercado La Placita, en la zona 1 capitalina.

Según la PNC, agentes de la Comisaría 11 intervinieron en la 18 calle y 6.ª avenida de la zona 1, donde localizaron al adolescente, quien portaba un chaleco antibalas y una pistola marca Glock.

De acuerdo con la información policial, el menor es señalado como presunto responsable de un ataque armado en el que murieron dos hombres, de 18 y 24 años, a causa de heridas de bala.

La PNC indicó que, después del hecho, el adolescente habría intentado huir en una motocicleta con placas M-877MRQ. Sin embargo, fue retenido por varias personas que lo vapulearon antes de que las autoridades intervinieran.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.

Según las primeras investigaciones de la PNC, el ataque podría estar relacionado con rivalidades entre pandillas.

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