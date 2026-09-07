Agosto cierra con 318 homicidios y se convierte en el mes más violento de los últimos cinco años

Agosto del 2026 se convirtió en el mes más violento de los últimos cinco años, con 318 homicidios registrados en el territorio nacional, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

La cifra es la más alta registrada en un mes durante ese período y supera los 312 casos de julio pasado, que hasta entonces representaban el mayor registro del 2026. Entre ambos meses se contabilizaron 630 muertes violentas en el país.

Los datos también muestran un incremento en las muertes violentas registradas durante agosto en los últimos años. En el 2021 se contabilizaron 237; en el 2022, 254; en el 2023, 271; en el 2024, 272, y en el 2025, 283. En agosto del 2026 la cifra aumentó a 318.

Esto significa que agosto del 2026 registró 35 muertes violentas más que el mismo mes del 2025 y 81 más que en agosto del 2021.

El repunte ocurre después de que, según las autoridades, durante el primer semestre del año hubo una reducción de los homicidios debido a la implementación de distintos planes operativos. Sin embargo, en agosto murieron, en promedio, 10 personas al día.

De acuerdo con los datos de la institución policial, el departamento de Guatemala concentró la mayor cantidad de homicidios durante agosto, con 135 casos, seguido de Escuintla, con 36; Chiquimula, con 20, y Santa Rosa, con 17.

Las estadísticas también muestran que la capital sigue siendo el municipio donde se concentra la mayor cantidad de estos hechos delictivos. De los 50 homicidios registrados en la cabecera departamental, 17 ocurrieron en la zona 18.

Otros puntos violentos de la capital fueron las zonas 3 y 7, con seis muertes violentas cada una durante el mes. A estas se suma la zona 1, con cuatro homicidios.

Al analizar los días de la semana, el sábado concentró la mayor cantidad de hechos, con el 22% del total, seguido del domingo, con el 20.8%, y del martes, con el 14.5%.

En cuanto a los horarios, casi cuatro de cada 10 hechos, el 39.6%, ocurrieron entre las 18 y las 24 horas. Le sigue el período de las 12 a las 17 horas, con el 32.4%. Entre las 6 y las 12 horas se concentró el 16.7% y, durante la madrugada, entre las 0 y las 6 horas, el 11.3%.

Las estadísticas muestran que, en lo que va del 2026, se han registrado 2 mil 71 muertes violentas.

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