Alarma en aeródromo de Chiquimula: avioneta sufre accidente y queda detenida en plena pista

Una avioneta sufrió un accidente este lunes 14 de septiembre en el aeródromo de Chiquimula, luego de presentar un desperfecto en el tren de aterrizaje. Ninguna persona resultó herida, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de una aeronave de ala fija marca Cessna, modelo 172, con matrícula TG-FLC. El hecho ocurrió a las 12.45 horas.

La DGAC indicó que, según el reporte de personal de AVSEC (Seguridad de la Aviación), el avión presentó un desperfecto en el tren de aterrizaje y se detuvo en medio de la pista.

La institución confirmó que ninguna persona resultó herida durante el suceso. El comunicado no precisa cuántas personas se encontraban a bordo de la aeronave ni proporciona información sobre su procedencia o destino.

Tampoco se detalló en el informe preliminar qué componente del tren de aterrizaje presentó el desperfecto ni las circunstancias en las que se produjo la falla.

DGAC investigará lo ocurrido

Personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de la DGAC comenzó a coordinar y recopilar información para movilizarse al lugar, según el comunicado.

La investigación tendrá como objetivo determinar las circunstancias de lo ocurrido. La DGAC no informó en el comunicado cuánto tiempo podría tomar ese proceso ni adelantó una posible causa del desperfecto.

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