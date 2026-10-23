Asaltantes en moto desatan pánico en la zona 7 al atacar a ocupantes de un vehículo en pleno tráfico

Un intento de asalto perpetrado por presuntos delincuentes que se desplazaban en motocicleta provocó momentos de pánico en la zona 7 de la capital, donde los ocupantes de un vehículo particular fueron atacados en pleno tráfico. Durante el incidente se registraron forcejeos y disparos, aunque las autoridades informaron que ninguna persona resultó herida.

El hecho ocurrió en la 7a. avenida y 9a. calle de la zona 7, según información divulgada por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, que alertó sobre un incidente armado contra un automóvil particular.

De acuerdo con el reporte de la PMT, durante el intento de asalto se efectuaron disparos contra el vehículo. Pese a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades descartaron personas heridas.

El conductor sufrió una crisis nerviosa después del incidente y recibió atención de unidades de emergencia que acudieron al lugar para evaluar su estado de salud.

La situación también requirió la presencia de las autoridades competentes, mientras agentes de la PMT se dirigían al sector para atender las condiciones de circulación vehicular.

La PNC busca a los responsables del asalto

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene acciones para localizar a los presuntos responsables del hecho armado registrado en la zona 7.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, aseguró que continúan con los operativos de seguridad ciudadana y destacó la importancia de que la población denuncie los hechos delictivos para facilitar la intervención policial.

En sus declaraciones, Aguilar señaló que las denuncias ciudadanas permiten actuar ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) aún no ha respondido a la consulta sobre si los afectados presentaron una denuncia por el intento de asalto.

La Policía pide a las familias prevenir la participación de jóvenes en delitos

A raíz de los hechos de violencia, la PNC también hizo un llamado a los padres de familia para que presten atención a las actividades de sus hijos y contribuyan a prevenir su participación en acciones ilegales.

La institución señaló que, en algunos casos, los involucrados en hechos delictivos son adolescentes o jóvenes de entre 18 y 22 años.

¿Dónde denunciar un asalto o cualquier hecho delictivo?

Aguilar reiteró su llamado a la población para denunciar de inmediato los hechos delictivos y proporcionar información que contribuya a identificar a los responsables.

La institución recordó que los ciudadanos pueden comunicarse al número 110 para presentar denuncias o solicitar intervención policial.

También puso a disposición el número 1561 de Crime Stoppers y el WhatsApp 3764 1561, por medio de los cuales se puede proporcionar información de manera anónima.

La Policía sostuvo que la colaboración ciudadana es importante para prevenir delitos y facilitar las acciones de seguridad.

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PNC continúa captura de motoladrones y asaltantes. Su denuncia es importante; este año van 66 motoladrones atrapados. https://t.co/QJSvSapEtE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 23, 2026

Zona 7 colonia landivar… malditos moto ladrones https://t.co/eIFPcYoWd8 — Simon (@CSimon72) October 23, 2026