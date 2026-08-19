Sucesos
Atacan a agentes de la PNC en Taxisco cuando identificaban a un piloto; uno muere y el responsable huye entre cañaverales
Un agente de la PNC murió baleado cuando, junto con otro policía, identificaba al piloto de un vehículo en Taxisco, Santa Rosa. El atacante huyó entre cañaverales.
El agente de la PNC Luis Alberto Godínez Pérez murió víctima de un ataque armado en una carretera de Taxisco, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: CBMD)
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió este miércoles 19 de agosto en un ataque armado ocurrido en la ruta de Taxisco hacia la aldea La Avellana, en el ingreso al sector El Panal, Taxisco, Santa Rosa, informaron fuentes oficiales.
La víctima fue identificada como el agente Luis Alberto Godínez Pérez, quien presentaba heridas de bala en el rostro, según el parte policial.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Taxisco acudieron al lugar y, al evaluar a Godínez Pérez, determinaron que ya no tenía signos vitales.
Según el informe policial, Godínez Pérez se movilizaba en la motocicleta policial M557 MMH junto con otro agente. Ambos procedían a identificar al piloto de un vehículo cuando este disparó contra los policías.
El ataque causó la muerte de Godínez Pérez, mientras que el responsable huyó entre los cañaverales del sector, señala el reporte.
En el lugar quedó abandonado un picop corinto con placa P-792JZL, de acuerdo con la información policial.
Unidades policiales rastrean el área en busca del responsable, cuya identidad se desconoce.