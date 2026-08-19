Atacan a agentes de la PNC en Taxisco cuando identificaban a un piloto; uno muere y el responsable huye entre cañaverales

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió este miércoles 19 de agosto en un ataque armado ocurrido en la ruta de Taxisco hacia la aldea La Avellana, en el ingreso al sector El Panal, Taxisco, Santa Rosa, informaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada como el agente Luis Alberto Godínez Pérez, quien presentaba heridas de bala en el rostro, según el parte policial.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Taxisco acudieron al lugar y, al evaluar a Godínez Pérez, determinaron que ya no tenía signos vitales.

Según el informe policial, Godínez Pérez se movilizaba en la motocicleta policial M557 MMH junto con otro agente. Ambos procedían a identificar al piloto de un vehículo cuando este disparó contra los policías.

El ataque causó la muerte de Godínez Pérez, mientras que el responsable huyó entre los cañaverales del sector, señala el reporte.

En el lugar quedó abandonado un picop corinto con placa P-792JZL, de acuerdo con la información policial.

Unidades policiales rastrean el área en busca del responsable, cuya identidad se desconoce.