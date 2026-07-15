Ataque armado bajo el puente Olímpico deja un hombre fallecido y complica la circulación vehicular

Un ataque armado dejó un hombre fallecido dentro de un vehículo este miércoles 15 de julio en la 10.ª avenida sur, bajo el puente Olímpico, en un sector cercano al límite entre las zonas 4 y 5 de la capital, informaron los Bomberos Municipales.

El hecho provocó complicaciones en la movilidad, debido a los cierres efectuados por las autoridades durante las diligencias de investigación y la búsqueda de los responsables.

Los socorristas informaron que recibieron llamadas de alerta a la línea de emergencia 123 sobre un incidente armado en dicho sector. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre con múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, quien permanecía dentro de un vehículo blanco.

Los socorristas efectuaron maniobras avanzadas para restablecer sus signos vitales; sin embargo, confirmaron que la víctima había fallecido en el lugar.

El fallecido fue identificado como Williams Freddy Cabinal, de 28 años.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras el Ministerio Público efectuaba las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar y el inicio de la investigación.

Cierres afectan la circulación

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó por medio de sus redes sociales que, tras el ataque armado, la Policía Nacional Civil implementó varios cierres viales mientras desarrolla la búsqueda de los responsables.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cierres se mantienen en el sector de la 10.ª avenida sur, frente a la Piscina Olímpica y bajo el puente Olímpico, por lo que la circulación se ha visto afectada en los alrededores.

Las autoridades de tránsito advirtieron que la movilidad permanecerá complicada durante las próximas horas y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar demoras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni han dado a conocer el posible móvil del ataque.

Ataque armado.



⭕️ 10 avenida sur, frente a piscina olímpica, bajo puente Olímpico, del lado de zona 4.



Hombre murió dentro de un vehículo. Autoridades de la Policia Nacional Civil tras las búsqueda de los responsables, realizan varios cierres viales en algunas zonas. pic.twitter.com/mku4CFfUZk — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 15, 2026

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras las autoridades competentes realizaron las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho. pic.twitter.com/Dc0KE5sTOq — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 15, 2026

Al arribar, Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a un hombre en el interior de un vehículo con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Se realizaron maniobras avanzadas de reanimación, sin obtener respuesta. pic.twitter.com/KlVEJIxU6G — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 15, 2026