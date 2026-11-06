Sucesos
Ataque armado contra el diputado Julio Portillo deja tres muertos, dos de ellos agentes de la PNC
Dos agentes de la PNC y un escolta murieron en un ataque armado contra el diputado Julio Portillo en Río Hondo, Zacapa. El parlamentario salió.
El diputado Julio Portillo fue beneficiado con falta de mérito en el caso de homicidio culposo. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
Un ataque armado contra el diputado Julio Portillo dejó este viernes 6 de noviembre dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un escolta muerto en el km 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, según información de los Bomberos Municipales Departamentales.
Entre las víctimas se encuentra Fernando Reyes Aldana, quien prestaba seguridad personal al parlamentario. Los otros dos agentes fallecidos se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el ataque.
Los socorristas informaron que Portillo salió ileso, pero fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica.
Otras dos personas que prestaban seguridad al diputado también resultaron ilesos.
En el lugar del ataque quedaron varios casquillos de armas de alto poder. Además, se presume que los vehículos en los que viajaban el parlamentario y su comitiva son blindados, aunque este extremo no ha sido confirmado.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado contra el diputado.