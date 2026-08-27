Ataque armado contra piloto de bus causa cierre en la calzada San Juan y complica movilidad hacia Mixco

Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó muerto al piloto y heridas a dos mujeres este jueves 27 de agosto en la calzada San Juan y 31 avenida, zona 7 de la capital. El hecho obliga al cierre de carriles en dirección a Mixco y podría complicar el tránsito durante la hora pico.

Amílcar Montejo, director de Emetra, señaló que el hecho ocurrió en la calzada San Juan y 37 avenida, zona 7, donde las autoridades coordinan el cierre de carriles para efectuar las diligencias correspondientes.

Montejo advirtió que la interrupción de la circulación complicará la conexión vehicular hacia Mixco. Debido a que las diligencias coinciden con la hora pico, el cierre también podría repercutir en la movilidad en la calzada Roosevelt, el periférico y otros sectores de la capital que conectan con el área.

Emetra coordina las acciones relacionadas con el tránsito mientras las autoridades desarrollan las diligencias en el lugar.

Los Bomberos Municipales informó que técnicos en urgencias médicas localizaron al piloto de un bus extraurbano, un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba heridas de bala.

Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, confirmaron que había fallecido.

En el ataque también resultaron heridas dos mujeres. Una presentaba un roce de proyectil de arma de fuego y la otra sufrió lesiones ocasionadas por fragmentos de vidrio.

Ambas fueron atendidas y estabilizadas, y posteriormente trasladadas a la emergencia del IGSS de Accidentes, donde quedaron bajo el cuidado del personal médico.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) fueron notificados del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del piloto ni se han proporcionado detalles acerca de los responsables o las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Otro ataque en la calzada San Juan

Este hecho se suma a otro ataque armado registrado durante la mañana en la calzada San Juan, frente a la colonia El Castaño, zona 3 de Mixco.

En ese lugar, el piloto de un picop fue atacado a balazos. Socorristas lo estabilizaron y lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial.

Dentro del vehículo, las autoridades localizaron un fusil.

Ataque en El Trébol

Otro ataque armado contra los ocupantes de un vehículo dejó un hombre muerto y otro gravemente herido este jueves 27 de agosto en El Trébol, con dirección al bulevar Liberación, zona 12 de la capital. El hecho complicó el tránsito en varias arterias del sector.

La víctima mortal era el piloto del vehículo. De manera preliminar se indicó que el automóvil supuestamente era utilizado como taxi no autorizado; sin embargo, ese extremo deberá ser establecido por las autoridades.

Los Bomberos Municipales informaron que localizaron a dos hombres con heridas de bala. Tras evaluarlos, determinaron que el piloto había fallecido, mientras que el otro ocupante presentaba heridas de gravedad.

Los paramédicos estabilizaron al herido y lo trasladaron al Hospital Roosevelt. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras se efectuaban las diligencias correspondientes.

La Policía MT de Guatemala informó que el ataque ocurrió en el bulevar Liberación, en el sector de los Puentes Gemelos de El Trébol, zona 12, y que el hecho complicó la circulación vehicular.

La institución indicó que agentes apoyaban en la regulación del tránsito y recomendó utilizar vías alternas.

Ataque armado.



- Disparan contra conductor de bus extraurbano y fallece.



- Iniamos cierre vehicular en calzada San Juan 37 avenida zona 7 lo cual complicará la conexión vehicular hacia Mixco.



- ⁠Policia Nacional Civil y Ministerio Público fueron notificados pic.twitter.com/PZX0vArhHn — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 27, 2026

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