Ataque armado contra taxi pirata deja un hombre muerto y una mujer herida en parqueo de la zona 1

Un hombre de aproximadamente 25 años murió y una mujer resultó herida en un ataque armado contra vehículos que prestan servicio de taxi sin autorización, ocurrido este martes 10 de noviembre en un parqueo privado de la zona 1 de la capital.

El hecho ocurrió en la 9.ª avenida y 18 calle, donde los cuerpos de socorro acudieron tras recibir alertas sobre disparos en el interior del estacionamiento.

Los Bomberos Municipales informaron que, al llegar al lugar, localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años con heridas de bala. Tras evaluarlo, confirmaron que había fallecido.

En el mismo incidente, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial por los Bomberos Voluntarios.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el ataque armado fue contra vehículos de transporte no autorizados para prestar el servicio de taxi, conocidos como taxis piratas.

Montejo señaló que, según información preliminar, había varias personas heridas y una fallecida. Sin embargo, el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (Policía MT) confirmó el fallecimiento de un hombre y el traslado de una mujer herida a un centro asistencial.

El funcionario indicó que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) fueron notificados del ataque.

Autoridades mantienen presencia en el sector

La Policía MT informó que unidades de emergencia y autoridades competentes permanecían en el lugar para efectuar las diligencias correspondientes.

Debido al incidente, agentes de tránsito mantenían el monitoreo de la circulación vehicular en la 9.ª avenida, una de las vías de acceso al Centro Histórico.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución, evitar reducir la velocidad para observar el lugar del ataque y utilizar rutas alternas.