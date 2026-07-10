Ataque armado contra un picop en La Reformita deja un hombre muerto y una mujer herida

Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un ataque armado ocurrido este viernes 10 de julio en la 7.ª avenida y 13 calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, informaron los Bomberos Municipales.

De acuerdo con la institución de socorro, varias llamadas ingresadas a la línea de emergencia 123 alertaron sobre una balacera en ese sector, por lo que unidades de emergencia fueron enviadas al lugar.

Al llegar, técnicos en urgencias médicas localizaron a las víctimas dentro de un picop de modelo reciente, el cual presentaba múltiples perforaciones de bala.

Los socorristas evaluaron a un hombre y a una mujer, quienes presentaban heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, entre ellas el tórax, el abdomen y los brazos.

Los bomberos confirmaron que el hombre había fallecido debido a la gravedad de las heridas, mientras que la mujer recibió atención prehospitalaria en el lugar. Posteriormente fue estabilizada y trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena para facilitar el trabajo de los investigadores del Ministerio Público, quienes efectúan las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Las víctimas no han sido identificadas oficialmente. Las autoridades tampoco han revelado posibles móviles del hecho ni informado sobre líneas de investigación.

El ataque armado obligó al cierre parcial del sector mientras se desarrollaban las diligencias de procesamiento de la escena.

#AtaqueArmado



Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala atendieron una emergencia en la 7ma avenida y 13 calle, colonia La Reformita, zona 12.



En el lugar fueron localizadas dos personas con heridas por proyectil de arma de fuego. pic.twitter.com/iJanQVqxg2 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 11, 2026

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