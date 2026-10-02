Ataque armado deja dos hombres muertos y genera complicaciones viales en la zona 13

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Ataque armado deja dos hombres muertos y genera complicaciones viales en la zona 13

Un ataque armado que dejó dos hombres muertos complica el tránsito en la colonia Santa Fe, zona 13.

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El ataque armado ocurrió frente a una tienda en la colonia Santa Fe, zona 13, y dejó dos hombres fallecidos. (Foto Prensa Libre: CBM)

El ataque armado ocurrió frente a una tienda en la colonia Santa Fe, zona 13, y dejó dos hombres fallecidos. (Foto Prensa Libre: CBM)

Dos hombres murieron en un ataque armado ocurrido en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina. Las diligencias de las autoridades en el lugar han generado complicaciones en la circulación vehicular.

El ataque armado ocurrió este viernes 2 de octubre en la 13 avenida B y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13, donde las diligencias que efectúan las autoridades en el lugar obligaron a cierres viales.

La Policía Municipal de Tránsito (Policía MT) informó que mantiene regulación y agilización de la circulación vehicular en el sector mientras las autoridades trabajan en la escena.

Debido a las complicaciones para transitar por el área, las autoridades recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas y tomar en cuenta el tiempo adicional que podría requerir su recorrido.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varios llamados que alertaban sobre un ataque armado en la colonia Santa Fe.

Técnicos en Urgencias Médicas acudieron al lugar y localizaron a dos hombres con múltiples heridas de bala. Después de evaluarlos, los paramédicos confirmaron que ambos habían muerto.

Los socorristas también atendieron a familiares de las víctimas que presentaron crisis nerviosa.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron la muerte de las dos personas.

El Ministerio Público fue notificado para efectuar las diligencias correspondientes, mientras la Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los fallecidos ni detalles sobre las circunstancias o posibles causas del ataque armado.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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