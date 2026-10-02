Ataque armado deja dos hombres muertos y genera complicaciones viales en la zona 13

Dos hombres murieron en un ataque armado ocurrido en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina. Las diligencias de las autoridades en el lugar han generado complicaciones en la circulación vehicular.

El ataque armado ocurrió este viernes 2 de octubre en la 13 avenida B y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13, donde las diligencias que efectúan las autoridades en el lugar obligaron a cierres viales.

La Policía Municipal de Tránsito (Policía MT) informó que mantiene regulación y agilización de la circulación vehicular en el sector mientras las autoridades trabajan en la escena.

Debido a las complicaciones para transitar por el área, las autoridades recomendaron a los automovilistas buscar rutas alternas y tomar en cuenta el tiempo adicional que podría requerir su recorrido.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varios llamados que alertaban sobre un ataque armado en la colonia Santa Fe.

Técnicos en Urgencias Médicas acudieron al lugar y localizaron a dos hombres con múltiples heridas de bala. Después de evaluarlos, los paramédicos confirmaron que ambos habían muerto.

Los socorristas también atendieron a familiares de las víctimas que presentaron crisis nerviosa.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron la muerte de las dos personas.

El Ministerio Público fue notificado para efectuar las diligencias correspondientes, mientras la Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los fallecidos ni detalles sobre las circunstancias o posibles causas del ataque armado.

A la línea 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales ingresaron varios llamados alertando sobre un ataque armado en la 28.ª calle y 13.ª avenida B, colonia Santa Fe, zona 13. Al llegar, los Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a dos hombres con múltiples heridas de bala. pic.twitter.com/LmoN8I0VLG — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 2, 2026

ATAQUE ARMADO GENERA COMPLICACIONES VIALES EN ZONA 13



En 13 avenida y 28 calle, zona 13, autoridades atienden un ataque armado ocurrido en el sector.



Autoridades realizan las diligencias correspondientes, generando complicaciones viales, por lo que se sugiere buscar rutas… pic.twitter.com/zjzwCfrC0f — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 2, 2026

Deceso de 2 hombres.



📍13 avenida 28 calle zona 13, colonia Santa Fé.



🔵 Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que 2 personas fallecieron, se ha notificado al personal del Ministerio Público para iniciar con las diligencias correspondientes, tras hecho… pic.twitter.com/28S1apYvim — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 2, 2026

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