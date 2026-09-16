Ataque armado en bulevar San Cristóbal deja un muerto, una mujer herida y complicaciones viales

Un ataque armado dejó este miércoles 16 de septiembre un hombre muerto y una mujer herida en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, donde el hecho también causó complicaciones en el tránsito.

La mujer fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial, mientras que el hombre murió en el lugar, informaron los Bomberos Voluntarios.

El hecho también causó complicaciones en el tránsito por el sector, debido a la presencia de unidades de emergencia y de las autoridades.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que la persona fallecida se encontraba en la 1a. calle y 3a. avenida del bulevar San Cristóbal, en el sentido hacia la ruta Interamericana.

Unidades de emergencia, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la PMT trabajaban en el lugar.

La PMT recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas debido a las complicaciones para circular por el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre fallecido ni de la mujer herida.

Tampoco se ha informado sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni se ha dado a conocer alguna línea de investigación que permita establecer las causas de la agresión.

🚨ATAQUE ARMADO🚨



📍Bulevar principal de San Cristobal Mixco



✏️se reporta la estabilizacion de una mujer herida trasladada hacia un centro asistecial asi como tambien un hombre fallecido en el lugar.



⚠️conduzca con precaución por el lugar#75añosCVB pic.twitter.com/TCAl0XoA8J — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 16, 2026

Persona fallecida en la 1ra calle y 3ra avenida bulevar San Cristóbal con sentido hacia ruta Interamericana, unidad de emergencia, PNC y PMT laboran en el lugar. Se recomienda tomar rutas alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/zYNykGuCfI — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 16, 2026

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