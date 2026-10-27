Ataque armado en puesto de comida deja un hombre y una mujer muertos en la colonia La Palmita

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Ataque armado en puesto de comida deja un hombre y una mujer muertos en la colonia La Palmita

Un hombre y una mujer murieron en un ataque armado en un puesto de comida de la zona 5 capitalina. Una de las hipótesis apunta a un posible caso de extorsión.

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Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de los Bomberos Municipales permanecen en el lugar donde ocurrió un ataque armado en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 capitalina. (Foto Prensa Libre: CBM)

Elementos de los Bomberos Municipales permanecen en el lugar donde ocurrió un ataque armado en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 capitalina. (Foto Prensa Libre: CBM)

Un hombre y una mujer murieron este martes 27 de octubre en un ataque armado ocurrido en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 de la capital. Una de las hipótesis apunta a que el crimen podría estar relacionado con la extorsión.

El ataque ocurrió en la 18 avenida y 22 calle final de la colonia La Palmita, donde las víctimas fueron atacadas a balazos.

Los Bomberos Municipales informaron que las víctimas son un hombre de 44 años y una mujer de 43, quienes murieron en el lugar debido a las heridas de bala.

Hasta el momento se desconoce si las víctimas eran las encargadas del negocio de comida o si se encontraban en el establecimiento como comensales cuando ocurrió el ataque.

Algunas fuentes apuntan a que el hecho podría estar relacionado con el cobro de extorsiones, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y quedaron a la espera del personal del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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