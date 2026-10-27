Ataque armado en puesto de comida deja un hombre y una mujer muertos en la colonia La Palmita

Un hombre y una mujer murieron este martes 27 de octubre en un ataque armado ocurrido en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 de la capital. Una de las hipótesis apunta a que el crimen podría estar relacionado con la extorsión.

El ataque ocurrió en la 18 avenida y 22 calle final de la colonia La Palmita, donde las víctimas fueron atacadas a balazos.

Los Bomberos Municipales informaron que las víctimas son un hombre de 44 años y una mujer de 43, quienes murieron en el lugar debido a las heridas de bala.

Hasta el momento se desconoce si las víctimas eran las encargadas del negocio de comida o si se encontraban en el establecimiento como comensales cuando ocurrió el ataque.

Algunas fuentes apuntan a que el hecho podría estar relacionado con el cobro de extorsiones, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y quedaron a la espera del personal del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.