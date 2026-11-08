Cinco accidentes de motocicleta dejan dos muertos y ocho heridos, incluidos dos menores

Sucesos

Cinco accidentes de motocicleta dejan dos muertos y ocho heridos, incluidos dos menores

Dos personas murieron y ocho resultaron heridas en cinco accidentes de motocicleta reportados en distintos puntos de Guatemala.

|

time-clock

Un motorista muere tras caer sobre la carretera y ser atropellado por un vehículo de transporte pesado en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Un motorista muere tras caer sobre la carretera y ser atropellado por un vehículo de transporte pesado en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Uno de los accidentes mortales ocurrió este domingo en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Según los Bomberos Municipales Departamentales, un motorista cayó sobre la carretera y posteriormente fue atropellado por un vehículo de transporte pesado.

Los socorristas confirmaron que el hombre murió en el lugar. Personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) acudió para regular el tránsito y reportó que el accidente “Obstruye carril izquierdo a Occidente”.

En otro hecho, dos motocicletas chocaron en el kilómetro 32 de la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. El accidente dejó tres personas heridas, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital Regional de Chimaltenango por los Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas.

Cuatro heridos en Escuintla

Durante la mañana del domingo, una colisión de motocicletas en Tierra Verde, Siquinalá, Escuintla, dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Los Bomberos Voluntarios atendieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla.

Otro accidente ocurrió la tarde de este domingo en el kilómetro 106 de la ruta Interamericana, en Chupol, Chichicastenango, Quiché.

Un adolescente de 15 años que conducía una motocicleta resultó herido. Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que el paciente fue estabilizado y trasladado al Hospital Nacional de Sololá.

Motorista muere en la capital

La noche del sábado 7 de noviembre se registró otro accidente mortal en la zona 2 de la capital.

Una mujer que se desplazaba en motocicleta murió a consecuencia de múltiples traumatismos tras una colisión, según informaron los Bomberos Municipales.

El hecho provocó complicaciones en la circulación vehicular del sector.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Accidentes del tránsito Accidentes del tránsito en Guatemala Accidentes en moto Accidentes en motocicleta Frenemos los accidentes 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM