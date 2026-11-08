Cinco accidentes de motocicleta dejan dos muertos y ocho heridos, incluidos dos menores

Uno de los accidentes mortales ocurrió este domingo en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Según los Bomberos Municipales Departamentales, un motorista cayó sobre la carretera y posteriormente fue atropellado por un vehículo de transporte pesado.

Los socorristas confirmaron que el hombre murió en el lugar. Personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) acudió para regular el tránsito y reportó que el accidente “Obstruye carril izquierdo a Occidente”.

En otro hecho, dos motocicletas chocaron en el kilómetro 32 de la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez. El accidente dejó tres personas heridas, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital Regional de Chimaltenango por los Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas.

Cuatro heridos en Escuintla

Durante la mañana del domingo, una colisión de motocicletas en Tierra Verde, Siquinalá, Escuintla, dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Los Bomberos Voluntarios atendieron a los afectados y los trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla.

Otro accidente ocurrió la tarde de este domingo en el kilómetro 106 de la ruta Interamericana, en Chupol, Chichicastenango, Quiché.

Un adolescente de 15 años que conducía una motocicleta resultó herido. Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que el paciente fue estabilizado y trasladado al Hospital Nacional de Sololá.

Motorista muere en la capital

La noche del sábado 7 de noviembre se registró otro accidente mortal en la zona 2 de la capital.

Una mujer que se desplazaba en motocicleta murió a consecuencia de múltiples traumatismos tras una colisión, según informaron los Bomberos Municipales.

El hecho provocó complicaciones en la circulación vehicular del sector.

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🚨 EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO 🚑🚨 Kilómetro 80 de la Ruta Interamericana, una persona de género masculino que se conducía en motocicleta sufre una caída y es atropellado por un vehículo de transporte pesado. Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Tecpán Chimaltenango a bordo de la unidad RD-136 infoman que al llegar al lugar y evaluar a la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes. Línea de emergencia 1554 Línea de emergencia WhatsApp 5042 6314 https://t.co/oNAE879WIZ #Emergencia #ASONBOMD #SeguridadCiudadana #RutaInteramericana — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 8, 2026

Brigadas de Provial del @CIV_Guatemala en regulación vehicular por persona fallecida en km. 80 de ruta CA-1 Occidente (Tecpán, Chimaltenango). Obstruye carril izquierdo a Occidente. @GuatemalaGob @mingobguate @surianobuezo https://t.co/MKikCPgIPs — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) November 8, 2026

ACCIDENTE DE MOTOCICLISTA EN LA RUTA INTERAMERICANA Bomberos Voluntarios de la 99 compañia son alertados al kilómetro 106 de la Ruta Interamericana Chupol Chichicastenango Quichè. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas, evaluaron a una persona de sexo masculino de aproximadamente 15 años de edad, quien presentaba lesiones y diversos traumas al sufrir un accidente en su motocicleta. fue estabilizado y trasladado en la ambulancia 1589 hacia la emergencia del Hospital Nacional de Sololá. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 8, 2026