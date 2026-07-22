Colapso de un paredón sorprende a dos albañiles en Quiché; uno muere y otro resulta herido

Un albañil murió y otro resultó herido este miércoles 22 de julio luego de quedar soterrados por el colapso de un paredón en la comunidad de Sibacá, Chinique, Quiché, reportaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas informaron que, con el apoyo de vecinos de la comunidad, efectuaron labores de rescate durante más de una hora para localizar y extraer a los dos trabajadores que quedaron atrapados bajo los escombros.

Uno de los afectados, de 23 años, fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Departamental de Quiché para recibir atención médica.

La otra víctima, de 32 años, murió en el lugar, según informaron los socorristas.

Las circunstancias en las que ocurrió el colapso del paredón no fueron detalladas por las autoridades.

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