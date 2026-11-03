Con camiones, buses incendiados y armas intentan perpetrar asalto a transporte de valores

Un grupo de asaltantes desplegó un plan que incluyó dos camiones de volteo y dos buses incendiados para detener un camión de transporte de valores en el kilómetro 87 de la ruta a Taxisco, Santa Rosa. Sin embargo, los guardias que viajaban en el vehículo blindado lograron resguardarse en su interior y los responsables huyeron sin concretar el robo, informó este martes 3 de noviembre la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque comenzó con el bloqueo de la carretera mediante dos camiones de volteo, que dejaron al blindado atrapado entre ambos vehículos. A esta maniobra se sumó el incendio de dos buses, que fueron utilizados para obstaculizar el paso de las fuerzas de seguridad y dificultar su llegada al sector, según reportes de medios locales.

Mientras los presuntos asaltantes intentaban abrir por la fuerza el camión de valores, los dos guardias de seguridad se atrincheraron en el interior para protegerse. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, los responsables incluso tenían previsto utilizar los camiones para forzar la apertura del blindado.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que las unidades policiales acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los dos tripulantes del transporte de valores.

El funcionario confirmó que ambos guardias se encontraban sanos y salvos y que los presuntos asaltantes no consiguieron su objetivo. Además, indicó que los responsables abandonaron herramientas que, aparentemente, pretendían utilizar para abrir el vehículo, así como armas de fuego.

La PNC y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho e identificar a los responsables del intento de atraco.

Hasta el momento se desconoce cuánto dinero transportaba el blindado. Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el vehículo quedó atrapado entre los dos camiones de volteo, mientras que los dos buses incendiados evidencian otra parte de la estrategia utilizada para obstaculizar la intervención de las fuerzas de seguridad.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.