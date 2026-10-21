Sucesos
Concejal de Retalhuleu sobrevive a ataque armado y resulta herido de bala en un brazo
El concejal segundo de Retalhuleu, José Arturo López Moreno, resultó herido de bala durante un ataque armado en la ruta RN-9, entre Champerico y Retalhuleu.
El concejal segundo de Retalhuleu, José Arturo López Moreno, resulta herido de bala durante un ataque armado en el kilómetro 202 de la ruta RN-9, entre Champerico y Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)
El concejal segundo de la Municipalidad de Retalhuleu, José Arturo López Moreno, resultó herido de bala en un brazo durante un ataque armado ocurrido este miércoles 21 de octubre en el kilómetro 202 de la ruta RN-9, que comunica Champerico con la cabecera departamental de Retalhuleu.
De acuerdo con información preliminar, el funcionario se desplazaba en su vehículo hacia Retalhuleu cuando fue interceptado por desconocidos que dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Según los socorristas, López Moreno se encuentra estable y su estado de salud no es grave.
Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas. Se desconoce la identidad de los responsables y si el hecho está relacionado con el cargo que desempeña el funcionario en la corporación municipal.
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