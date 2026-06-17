Conductora ofrece disculpas tras accidente y recibe golpe con un casco en plena vía pública

Lo que comenzó como una triple colisión en la calzada San Juan terminó en una escena de violencia captada en video. Una conductora involucrada en el accidente fue golpeada en la cabeza con un casco por un motorista que, según las autoridades, no participó en el percance. El incidente dejó dos personas trasladadas a centros asistenciales, daños a la señalización vial y una investigación para identificar al agresor.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala informó que este miércoles 17 de junio en la calzada San Juan y 23 avenida, zona 7 de la capital se registró una triple colisión. De acuerdo con el reporte oficial, un vehículo causó daños a la señalización vial y a un árbol cuando intentaba retirarse del área donde había ocurrido el percance.

"La PMT coordinó apoyo con unidades de emergencia y autoridades correspondientes para la atención del incidente", indicó la entidad, que además pidió precaución a los automovilistas que transitaban por el sector debido a las complicaciones en la movilidad.

Un video grabado por testigos captó uno de los momentos más tensos ocurridos después del accidente. En las imágenes se observa a una mujer, identificada posteriormente como la conductora del vehículo involucrado, acercarse a un motorista aparentemente para ofrecer disculpas por lo sucedido.

Sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta y la golpeó en la cabeza con el casco que llevaba en las manos. Tras el impacto, la mujer cayó sobre el arriate ubicado a un costado de la vía mientras el agresor se retira del lugar.

El hecho provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta del agresor y exigieron que sea identificado.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirmó que sí ocurrió un altercado después del accidente. Añadió que, según versiones recopiladas en el lugar, minutos antes se había registrado una colisión entre un automóvil y una motocicleta en las cercanías.

Montejo explicó que la información preliminar señala que, cuando la conductora intentaba retirarse, colisionó contra un árbol, una señal de tránsito y una motocicleta.

Las autoridades también aclararon que el motorista que aparece en el video golpeando a la mujer no forma parte de los conductores involucrados en el hecho de tránsito.

"Sí. Lo estamos buscando en fotos y videos del accidente y no es parte del hecho vehicular", indicó Montejo al ser consultado sobre la participación del hombre en el incidente.

Como consecuencia del accidente, los cuerpos de socorro trasladaron a dos personas heridas a distintos hospitales.

La conductora del vehículo con placas P-770GCT fue llevada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19 por Bomberos Municipales.

Por aparte, el conductor de la motocicleta con placas M-561JSG fue trasladado al Hospital Roosevelt por Bomberos Voluntarios.

Las autoridades informaron que no se reportó a ningún conductor en estado de ebriedad.

Investigación y daños a la infraestructura vial

El procedimiento fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), que quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

En cuanto a los daños ocasionados a la señalización vial, Montejo explicó que estos son consignados en el informe policial. Posteriormente, el juez de asuntos municipales solicita la documentación técnica necesaria para determinar el valor de las estructuras afectadas y establecer los mecanismos para su reposición.

Mientras tanto, las autoridades continúan revisando fotografías y grabaciones para identificar al hombre que agredió a la conductora, ya que, según la información disponible, no estuvo involucrado directamente en la colisión que originó el incidente.

Triple colisión en 23 avenida y calzada San Juan, zona 7. Un vehículo ocasionó daños a señalización vial y un árbol al intentar retirarse del lugar. Se coordina apoyo con unidades de emergencia y autoridades correspondientes para la atención del incidente.



Precaución al… pic.twitter.com/C0zShaZjDT — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 17, 2026

Hecho vehicular.



📍 Ubicación: 23 avenida y Calzada San Juan, zona 7.



📝 Situación: triple colision en donde un vehiculo quiso darse a la fuga, provocando daños a una señal de tránsito y a un árbol.



Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizan evaluación en el punto y PNC presente… pic.twitter.com/PgbBMjnYbk — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 18, 2026

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