Desalojo en Livingston termina con un policía muerto y dos heridos tras ataque de pobladores

Un oficial tercero de la Policía Nacional Civil (PNC) murió y otros dos agentes resultaron heridos de bala durante una diligencia de desalojo en la finca Macho Creek, Livingston, Izabal, luego de que pobladores dispararan contra integrantes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP), según un informe policial.

La víctima mortal fue identificada como el oficial tercero Carlos Arturo Colindres Lorenzo, de 45 años. Según la información proporcionada, el agente sufrió una herida de bala en el abdomen y fue ingresado en un hospital, donde murió posteriormente.

El informe policial señala que, antes del ataque, se efectuaron tres diálogos con los pobladores para solicitarles que abandonaran voluntariamente el inmueble, en cumplimiento de una orden judicial de desalojo.

El parte policial detalla que el primer diálogo comenzó a las 10.30 horas y terminó a las 10.50. Participaron el juez de Paz de Livingston, así como representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN), Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ministerio Público (MP), el representante legal del propietario del inmueble, la asesoría jurídica de la PNC y mandos policiales.

Según el parte policial, los pobladores manifestaron que no estaban dispuestos a abandonar las tierras donde viven y trabajan.

Las autoridades sostuvieron un segundo diálogo de las 10.55 a las 11.16 horas, durante el cual los pobladores mantuvieron su postura de no retirarse voluntariamente. Un tercer acercamiento se desarrolló de las 11.38 a las 11.53 horas, sin que hubiera un acuerdo.

De acuerdo con el informe, después de esos intentos de diálogo, los integrantes de las Fuerzas Especiales comenzaron a formarse para recibir instrucciones ante la negativa de los pobladores a retirarse.

En ese momento, según la versión policial, los pobladores comenzaron a disparar con armas de fuego contra los agentes. Los mandos policiales ordenaron la retirada.

Además de Colindres Lorenzo, resultaron heridos Maynor Efraín Choc Chub, de 28 años, y Samuel Orlando Hernández Hernández, de 32.

Choc Chub sufrió una herida en la pierna izquierda y una fractura de tibia, mientras que Hernández Hernández recibió una herida de bala en el brazo izquierdo y no requirió hospitalización, según los diagnósticos incluidos en la información proporcionada.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.