Deslizamiento arrastra troncos en el km 24 de la Interamericana; motorista resulta herido y tránsito se complica

Un motorista resultó gravemente herido este sábado 20 de junio luego de que un tronco arrastrado por un deslizamiento de tierra le cayera encima en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco, donde se reportan complicaciones viles por la obstrucción de carriles.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que el percance ocurrió en los carriles que conducen de la capital hacia el occidente del país, donde el desprendimiento de tierra movilizó al menos dos troncos de gran tamaño que terminaron sobre la carretera.

Según los socorristas, uno de los troncos impactó directamente al motorista cuando transitaba por el sector, lo que provocó que quedara atrapado debajo de la pesada estructura.

Elementos de rescate trabajaron durante varios minutos para liberar a la víctima, quien posteriormente fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado delicado al Hospital Roosevelt. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.

El deslizamiento también generó complicaciones en la circulación vehicular. Los troncos y el material desprendido obstruyeron dos carriles de la ruta, lo que ocasionó congestionamiento y largas filas de vehículos en dirección al occidente.

Conductores reportaron una circulación lenta en el área mientras los cuerpos de socorro y las autoridades coordinaban las labores para retirar los obstáculos y restablecer el paso.

Los bomberos recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades, debido al riesgo de nuevos desprendimientos por las condiciones del terreno.

Las autoridades no descartaron que las lluvias registradas en las últimas horas hayan contribuido al deslizamiento, por lo que se mantiene monitoreo en el sector para prevenir otros incidentes.

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