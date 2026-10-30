Disparan contra motorista en las inmediaciones del Campo Marte y lo trasladan herido al IGSS

Un hombre de 19 años resultó herido de bala este viernes 30 de octubre, mientras se conducía en una motocicleta por la 15 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5 de la capital, frente al Campo Marte, informaron los Bomberos Municipales.

El hecho armado ocurrió en las inmediaciones del Campo Marte, donde los socorristas atendieron al joven después de recibir una alerta por medio de la línea de emergencia 123.

Según el reporte de los Bomberos Municipales, al llegar al lugar localizaron al motorista con una herida provocada por un proyectil de arma de fuego, por lo que le brindaron atención prehospitalaria.

El joven fue llevado a la emergencia del Hospital de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde quedó bajo el cuidado del personal médico.

Hasta el momento, el informe de los socorristas no precisa las circunstancias del ataque armado ni identifica a los responsables de los disparos. Tampoco detalla en qué parte del cuerpo recibió la herida el motorista.

Otro ataque armado en el Campo Marte

El ataque contra el motorista se registró 13 días después de otro hecho armado ocurrido en el Campo Marte, en la zona 5 capitalina.

El pasado 17 de octubre, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa murió en un ataque armado perpetrado por desconocidos en una de las canchas del lugar.

En el mismo hecho también perdió la vida Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

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