Disparan contra ocupantes de un vehículo de transporte por aplicación en la zona 18: tres heridos y dos menores ilesos

Tres personas resultaron heridas y dos menores salieron ilesos este lunes 9 de noviembre durante un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la capital. El incidente también ocasionó complicaciones de tránsito en el sector.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varias llamadas a su línea de emergencia, 123, en las que se alertaba sobre un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo.

Los socorristas acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Entre las personas identificadas figuran Jeissok Jonathan De Paz Herrera; Abner García Cruz, de 35 años, quien indicó que conducía el vehículo y trabajaba para una plataforma de transporte por aplicación, y María José Marroquín, de 32 años.

Dos menores de edad resultaron ilesos durante el ataque. Según el reporte de los bomberos, uno de ellos fue trasladado de manera preventiva al área de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios para una evaluación médica.

Las unidades de emergencia trasladaron a tres personas heridas a un centro asistencial, según el reporte de las autoridades de tránsito.

Complicaciones viales en la ruta al Atlántico

Debido al incidente, el carril auxiliar derecho permanece cerrado temporalmente en el kilómetro 4.7 de la ruta CA-9 al Atlántico, mientras las autoridades efectúan las diligencias correspondientes, según la Policía Municipal de Tránsito (Policía MT).

Agentes de la Policía MT regulan la circulación vehicular en el sector para facilitar el paso de los automovilistas.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, evitar disminuir la velocidad para observar el incidente y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

#AtaqueArmado Bomberos Municipales atendieron un incidente armado registrado en el kilómetro 4.5 de la carretera al Atlántico, zona 18, donde cinco personas resultaron involucradas y se reportaron personas heridas por proyectiles de arma de fuego. https://t.co/jEBaYuXAbH — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 9, 2026

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