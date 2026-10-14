Disturbios en Ciudad Peronia: Turba incendia vehículos y exige la entrega de detenido por supuesto abuso contra niño

Un grupo de pobladores incendió una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y varios vehículos particulares en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, en medio de disturbios provocados por la captura de un hombre señalado de haber abusado sexualmente de un niño. Los manifestantes exigen que el detenido les sea entregado para lincharlo.

Según la información preliminar, el hombre fue capturado por agentes de la PNC después de que pobladores lo señalaran de haber cometido el supuesto abuso. La detención provocó la reacción de un grupo de personas que exige a las autoridades policiales que les entreguen al sospechoso para hacer justicia por su propia mano.

Fuentes de la PNC confirmaron los disturbios y el incendio de una de sus autopatrullas, provocado por los pobladores que exigen la entrega del detenido.

La situación también generó versiones sobre otros daños en las instalaciones policiales. Publicaciones locales señalan que la subestación de la PNC fue incendiada durante los incidentes.

Pobladores exigen la entrega del detenido

De acuerdo con las versiones difundidas en la localidad, el hombre habría sido sorprendido en flagrancia cuando supuestamente cometía el abuso sexual contra el niño.

El señalamiento provocó indignación entre los pobladores, quienes exigen que el sospechoso quede en sus manos para lincharlo, en lugar de que sea trasladado a una cárcel y sometido al procedimiento judicial correspondiente.

Según las versiones locales, quienes exigen la entrega del detenido argumentan que, si es llevado a prisión, podría recuperar su libertad en poco tiempo. Esta percepción es uno de los motivos que señalan para justificar su intención de tomar represalias contra el hombre.

Bomberos trabajan cerca de varios vehículos calcinados mientras una columna de humo se eleva junto a un inmueble en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, durante los disturbios registrados en el sector. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Una motocicleta queda destruida por el fuego en una calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, durante los disturbios provocados por la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de un niño.(Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Bomberos trabajan para extinguir el incendio de una autopatrulla frente a la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, durante los disturbios registrados en el sector.(Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), equipados con cascos y escudos, se despliegan en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, durante los disturbios por la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de un niño. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

#URGENTE se reportan disturbios en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. Vecinos arremeten contra #PNC tras intento de liberar a un hombre acusado de violación sexual. Llega un contingente antidisturbios y crece la tensión. #Guatemala https://t.co/FymDVj5yFC — Alan Alfaro (@AlanAlfaroGt) October 15, 2026

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