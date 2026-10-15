Dos picops son blanco de ataques armados que dejan cuatro muertos en la capital y San Miguel Petapa

Cuatro personas murieron este jueves 15 de octubre en dos ataques armados contra ocupantes de picops registrados en la zona 6 de la capital y en la zona 10 de San Miguel Petapa, según información proporcionada por los Bomberos Voluntarios y autoridades de tránsito.

El primero de los hechos ocurrió en la 14 avenida "B" y 8ª calle frente al numeral 8-34, zona 6 de la capital, donde tres personas que viajaban en un picop murieron durante un ataque armado.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), confirmó que el ataque dejó tres víctimas mortales.

Añadió que los fallecidos son dos hombres y una mujer, quienes se encontraban en el vehículo cuando ocurrió el hecho.

Los Bomberos Voluntarios también informaron sobre el incidente armado, mientras que las autoridades coordinaron la presencia del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes.

El ataque provocó complicaciones en el tránsito vehicular en el sector, según la información divulgada por autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado las identidades de las tres víctimas ni detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Otro ataque armado en San Miguel Petapa

En otro hecho de violencia, un hombre murió por heridas de bala en el bulevar Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que la víctima falleció a causa de las heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

El fallecido fue identificado como Henry Estuardo Arturias Pineda, de 24 años, cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo tipo picop.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las líneas de investigación de ninguno de los dos ataques armados.

Tampoco se ha informado si existe alguna relación entre los hechos ocurridos en la capital y San Miguel Petapa.

Henry Estuardo Arturias Pineda, de 24 años, muere por heridas de bala dentro de un vehículo en el bulevar Carmen Guillén, zona 10 de San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: CVB)

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