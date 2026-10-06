Encuentran con vida a cinco pescadores nicaragüenses en aguas guatemaltecas tras 22 días desaparecidos

Cinco pescadores que zarparon desde las costas de San Rafael del Sur, Managua, Nicaragua, fueron localizados con vida en costas del Pacífico guatemalteco el 5 de octubre, tras permanecer 22 días a la deriva.

La tripulación había perdido comunicación con tierra firme desde el 12 de septiembre, fecha en la que inició la jornada laboral que los alejó de su ruta original debido a un desperfecto técnico en el motor y al impacto de las corrientes marinas.

El Comando Naval del Pacífico, perteneciente a la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala, ubicó la embarcación durante labores de patrullaje frente a la costa de Tecojate, Nueva Concepción, Escuintla. La localización ocurrió a 273 kilómetros de la costa guatemalteca, donde los agentes navales auxiliaron a la tripulación de la lancha identificada como “Elying Alexander”.

Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, de 56 años e integrante de la tripulación, logró establecer comunicación telefónica con su hija Rosa Bermúdez desde altamar para confirmar que él y sus cuatro compañeros se encontraban con vida.

La noticia puso fin a la búsqueda institucional y comunitaria que se mantuvo activa desde el 12 de septiembre en la franja costera del Pacífico nicaragüense, donde los habitantes del municipio aguardaban reportes sobre el paradero de los marineros.

Las condiciones de supervivencia durante 22 días

Durante el periodo en alta mar, los cinco ocupantes sobrevivieron con raciones mínimas de agua y alimentos mientras la nave quedaba expuesta a la radiación solar diurna y al descenso térmico nocturno, según detalló Infobae.

La ausencia de estructura protectora en la embarcación y la imposibilidad de enviar señales de auxilio aumentaron el desgaste físico de los tripulantes a medida que las corrientes marinas impulsaban la estructura hacia el norte del continente.

Las diligencias oficiales y el proceso de repatriación hacia Nicaragua

Tras el rescate en aguas internacionales, los cinco sobrevivientes identificados como: Darwin Cruz Sandoval, Pedro Narváez, Cristian Cruz, Daniel Hernández y Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, fueron trasladados hacia tierra firme.

El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala ejecuta los protocolos correspondientes para la verificación de la embarcación y de la documentación respectiva en coordinación con las autoridades competentes, mientras los familiares gestionan el retorno definitivo al territorio nicaragüense.