Entrenador y exfutbolista muere baleado en centro comercial de Chiquimula; esto revela el informe de la PNC

Donald Eriberto Valdés Aguilar, de 63 años, exjugador y entrenador de futbol, murió este lunes 26 de octubre en un ataque armado ocurrido en un centro comercial ubicado en la calzada Héctor Augusto España Bracamonte, en Chiquimula.

Según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió en el segundo nivel del establecimiento, cerca de la salida de un gimnasio.

La información preliminar de la PNC señala que testigos relataron que un hombre vestido con camisa oscura, gorra blanca y lentes se acercó a la víctima y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

El atacante huyó en una motocicleta negra con dirección a Zacapa, según la versión de las personas que presenciaron el hecho y que prefirieron no identificarse.

En el lugar, las autoridades localizaron un casquillo de arma de fuego, cuyo calibre no fue establecido, y manchas de sangre.

Una trayectoria en el futbol de Chiquimula

Valdés Aguilar era conocido en el ámbito deportivo de Chiquimula como “El Correcaminos” de Petapilla, sobrenombre con el que fue recordado en una publicación de la página de Facebook Cacique de los Deportes H.S., difundida alrededor del 2022.

Según esa publicación, nació el 9 de marzo de 1963 y jugó para Sacachispas. También formó parte del equipo San Esteban Shell en 1997, etapa de la que la página deportiva compartió dos fotografías históricas.

El autor de la publicación recordó haberlo visto jugar en el estadio Las Victorias durante su infancia y destacó que Valdés Aguilar continuaba participando en campeonatos locales a los 59 años.

Además de su trayectoria como futbolista, Valdés Aguilar fue identificado por medios locales como entrenador de equipos de Chiquimula.

Versiones sobre su trabajo en Gobernación

Medios locales también informaron que Valdés Aguilar trabajó en la Gobernación Departamental de Chiquimula, donde habría ocupado el puesto de encargado de almacén antes de jubilarse.

Sin embargo, el Ministerio de Gobernación no ha confirmado oficialmente su relación laboral con la institución ni su condición de jubilado.

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