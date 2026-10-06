Exministro Javier Maldonado resulta herido de bala en inmueble de la zona 15

Javier Maldonado Quiñónez, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alejandro Giammattei, fue localizado herido de bala en la cabeza este martes 6 de octubre en una vivienda de la zona 15 y trasladado a un centro asistencial privado.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron llamadas que alertaban sobre un hombre herido por proyectil de arma de fuego en la 18 avenida y 3a calle, zona 15.

Paramédicos acudieron al lugar y localizaron a un hombre con una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Los socorristas le brindaron soporte vital avanzado y, debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron en estado agónico a la emergencia de un centro asistencial privado.

Familiares identificaron al herido como Javier Maldonado Quiñónez.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que Maldonado Quiñónez resultó herido y no se han proporcionado más detalles sobre lo ocurrido.

Fue ministro durante el gobierno de Giammattei

Maldonado Quiñónez fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

La Presidencia de la República lo juramentó como ministro el 1 de julio del 2021. Antes de asumir ese puesto se desempeñaba como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública, cargo que había ocupado durante nueve meses.

También fue director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

3a Calle y 18 Avenida, zona 15. Varias llamadas alertaron a la línea 123 sobre un hombre herido por proyectil de arma de fuego. Paramédicos del Casco Rojo acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. #SiempreEstamos https://t.co/pA0JXL5jUG — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 7, 2026

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