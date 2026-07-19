Explosión de una llanta habría provocado vuelco de autobús que dejó 15 heridos en Suchitepéquez

Al menos 15 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, luego de que un autobús del transporte colectivo volcara este domingo 19 de julio en el kilómetro 127 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez.

El accidente ocurrió en un sector conocido como La Lavadora, un punto donde con frecuencia se registran hechos de tránsito, según fuentes locales.

Los cinco pasajeros con lesiones más graves fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional de Tiquisate, Escuintla, mientras que el resto recibió atención en el lugar, informaron los cuerpos de socorro.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar del percance, el autobús circulaba a excesiva velocidad cuando una llanta trasera explotó. El conductor perdió el control del vehículo, salió de la carretera y volcó a un costado de la vía.

El fuerte impacto dejó a varios pasajeros atrapados entre los asientos, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios y de los Bomberos Municipales Departamentales para rescatarlos y brindarles atención prehospitalaria.

Los Bomberos Voluntarios informaron que cinco personas presentaban posibles fracturas y otras lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Tiquisate.

El accidente también afectó la circulación vehicular en la ruta al Pacífico. Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) regularon el tránsito, debido a que el carril derecho en dirección al norte permaneció obstruido por el autobús accidentado, lo que provocó filas de vehículos.

Provial informó por medio de sus canales oficiales que brigadas atendían el hecho de tránsito en el kilómetro 127 de la ruta CA-2 Occidente y recomendó a los automovilistas conducir con precaución y seguir las indicaciones del personal destacado en el lugar.

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