Hallan entre la maleza el cadáver de una niña que tenía alerta por desaparición en Chimaltenango

El cadáver de Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, fue localizado este sábado 10 de octubre entre los matorrales de una finca de café y aguacate, ubicada en el Kilómetro 76.7 de la ruta de Patzicía a Acatenango, Chimaltenango, reportaron fuentes locales.

En un reporte preliminar, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los Bomberos Municipales Departamentales les informaron del hallazgo y que posiblemente se trataba de la menor reportada como desaparecida en Zaragoza el 7 de octubre pasado; sin embargo, horas más tarde, medios locales confirmaron que si se trata del cuerpo de la menor, el cual fue reconocido por familiares.

El parte policial señala que, de acuerdo con la estimación de los socorristas, la menor tiene unas 48 horas de haber fallecido y luego su cuerpo fue abandonado en el lugar.

Según el sistema de Alerta Alba-Keneth, la menor desapareció el pasado 7 de octubre en la aldea Rincón Grande, Zaragoza, Chimaltenango. Desde ese día, parientes y vecinos efectuaron jornadas de búsqueda en sectores aledaños a la comunidad, sin saber que su cuerpo sería localizado a más de 15 kilómetros de su vivienda.

La municipalidad de Zaragoza lamentó el deceso de la menor y publicó una esquela en sus redes sociales.

“El Alcalde Municipal y su equipo de trabajo lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Madelin Adelaida Chacach Balan. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza, paz y resignación ante esta irreparable pérdida. Que Dios les brinde consuelo en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz”, dice la publicación de la comuna en sus redes sociales.

Por el momento la PNC no ha ampliado la información referente al caso, por lo que se desconoce si el Comando Antisecuestros intervino o si solo lo manejaron como una desaparición.

Se solicitó información al Ministerio Público (MP), pero hasta el momento no responden las interrogantes.

#AlertaAlbaKeneth⚠️| Madelin Adelaida Chacach Balan de 05 años de edad. Desapareció el 07 de octubre de 2026, en Aldea Rincon Grande, Zaragoza, Chimaltenango. 🔁Comparte y ayúdanos con su localización. 📞Si tienes información llama al 1546. #YoComparto https://t.co/WhWCw06doP — Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) October 8, 2026

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