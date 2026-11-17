Sucesos
Hallan muerto a un hombre con heridas de arma blanca y trauma de cráneo en Panajachel
Un hombre de unos 65 años fue hallado muerto cerca del puente Ubico, en Panajachel, Sololá. Presentaba varias heridas de arma blanca y trauma de cráneo.
Bomberos Voluntarios atienden el reporte de un hombre hallado muerto cerca del puente Ubico, en Panajachel, Sololá. (Foto Prensa Libre: CVB)
Un hombre de unos 65 años fue localizado sin vida a orillas de un río, cerca del puente Ubico, en el ingreso a Panajachel, Sololá. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca y un trauma de cráneo, informaron los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas de la 33 compañía, con sede en Panajachel, acudieron al lugar después de recibir una alerta de vecinos sobre la presencia de un hombre a orillas del río, por lo que al llegar al lugar evaluaron a la víctima y confirmaron que había fallecido.
Según los bomberos, el hombre tenía varias heridas de arma blanca y un trauma de cráneo. Su identidad no fue proporcionada.
Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, mientras se coordinó la presencia del Ministerio Público para efectuar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias de la muerte.
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