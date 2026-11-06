Identifican a los agentes de la PNC que murieron durante el ataque armado contra el diputado Julio Portillo en Zacapa

Los tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que murieron este viernes 6 de noviembre durante un ataque armado contra la caravana del diputado Julio César Portillo, en Río Hondo, Zacapa, fueron identificados horas después del hecho armado.

Se trata de los agentes Jorge Paau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana.

La identidad de los policías fue dada a conocer por la presidenta en funciones, Kerin Herrera, mediante una esquela publicada en sus redes sociales, en la que condenó el hecho y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Hasta ese momento, ni la PNC ni el Ministerio de Gobernación habían divulgado los nombres de los tres agentes fallecidos.

“Condeno el asesinato de Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, agentes de la Policía Nacional Civil, en el cumplimiento de su deber. Expreso sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, publicó Herrera.

El ataque fue perpetrado por hombres no identificados contra la caravana del legislador, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Fuentes del hospital a donde el parlamentario fue llevado herido informaron que será trasladado vía aérea a un centro asistencial de la capital, debido a su delicado estado de salud.

El Ministerio de Gobernación confirmó que los tres fallecidos pertenecían a la institución policial y explicó que los agentes respondieron al ataque para proteger al diputado.

“Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud”, informó la cartera mediante un comunicado en el que lamentó la muerte de los policías en cumplimiento de su deber.

Trayectoria política del diputado

Julio César Portillo fue elegido diputado por Zacapa para el período 2024-2028 con el partido Cabal, agrupación que lo expulsó en abril del 2025, luego de que fuera denunciado por presuntas exigencias de comisiones ilegales a alcaldes de ese departamento.

El pasado 31 de octubre, con miras a las elecciones generales del 2027, Portillo fue proclamado como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido liderado por Sandra Torres.

Con información de EFE

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