El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó como Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36 años, a la mujer cuyo cuerpo fue localizado envuelto en sábanas en la colonia La Florida, zona 19 de la capital.

Según el Inacif, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

El cuerpo fue localizado el pasado domingo por la madrugada en la 10a. avenida y 9a. calle de la colonia La Florida, zona 19, donde los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.

La víctima había sido reportada como desaparecida el 14 de noviembre del 2026, según una alerta Isabel-Claudina emitida por las autoridades.

De acuerdo con la alerta 2026-1540, Aguirre Quinteros fue vista por última vez en la 31 avenida C de la colonia Madre Dormida, zona 7 de la capital.

El boletín de búsqueda consignaba que la mujer tenía 36 años, medía 1.60 metros de estatura, era de tez morena oscura, cabello largo, ondulado y negro, y ojos cafés.

También detallaba que, al momento de su desaparición, vestía pantalón de lona azul, chaleco y gorra con el logotipo de la Municipalidad de Guatemala, zapatos deportivos grises y cincho café oscuro.

La alerta fue activada el 15 de noviembre.

Municipalidad lamenta su fallecimiento

La Municipalidad de Guatemala y la Alcaldía Auxiliar de la zona 7, Distrito 1, publicaron una esquela en la que lamentaron el fallecimiento de Aguirre Quinteros y expresaron sus condolencias a la familia.

La mujer trabajaba como promotora social en esa alcaldía auxiliar, según una publicación de la dependencia municipal.

En un mensaje dirigido a los vecinos, la alcaldía destacó la labor que desempeñó Aguirre Quinteros en beneficio de la comunidad.

La publicación señala que la trabajadora municipal ejerció sus funciones con "cariño, compromiso y dedicación" y que dejó una huella especial en la comunidad.

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Bomberos Voluntarios son alertados a la 10ma avenida y 9na calle zona 19 la Florida. De inmediato, fueron destacados elementos de la 3ra.ª Compañía, quienes realizaron un rastreo en el sector, localizando el cuerpo de una persona envuelto en sábanas el cual no a sido identificado. Ante el hallazgo el oficial al mando procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 15, 2026

Hasta el momento se desconocen las líneas de investigación que maneja el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC)