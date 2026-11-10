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Localizan a un hombre muerto dentro de un taxi en la zona 19: esto se sabe del hallazgo y el cierre vial
La PMT informa del cierre vial tras el hallazgo de un cadáver en un taxi en la zona 19.
El cadáver de un hombre fue localizado en un taxi en la colonia La Florida, zona 19. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Los Bomberos Municipales informaron este martes 10 de noviembre sobre el hallazgo de un hombre sin signos vitales dentro de un taxi, en la 10a. avenida y 7a. calle, zona 19, colonia La Florida.
Según el reporte, durante la evaluación preliminar no se observaron señales evidentes de violencia.
La Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena, mientras se investigan las circunstancias de la muerte.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que lo ocurrido obliga a mantener el cierre vehicular durante las diligencias de las autoridades.
Añadió que el Ministerio Público ya llegó al lugar, donde efectúa las diligencias tras el hallazgo.
El fallecido no ha sido identificado y fue localizado en el taxi TR-2279.
Hallazgo de cadáver dentro de un vehículo tipo taxi, lo cual obliga a mantener cierre vehicular durante las diligencias de las autoridades. Ministerio Público ya arribó a la 10 Avenida y 7 calle zona 19 en colonia La Florida. #TraficoGT #TransitoGT https://t.co/HkGFks4MPt— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 10, 2026
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