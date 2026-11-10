Localizan a un hombre muerto dentro de un taxi en la zona 19: esto se sabe del hallazgo y el cierre vial

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Localizan a un hombre muerto dentro de un taxi en la zona 19: esto se sabe del hallazgo y el cierre vial

La PMT informa del cierre vial tras el hallazgo de un cadáver en un taxi en la zona 19.

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HALLAN A HOMBRE SIN VIDA EN TAXI EN LA ZONA 19, LA FLORIDA

El cadáver de un hombre fue localizado en un taxi en la colonia La Florida, zona 19. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron este martes 10 de noviembre sobre el hallazgo de un hombre sin signos vitales dentro de un taxi, en la 10a. avenida y 7a. calle, zona 19, colonia La Florida.

Según el reporte, durante la evaluación preliminar no se observaron señales evidentes de violencia.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena, mientras se investigan las circunstancias de la muerte.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que lo ocurrido obliga a mantener el cierre vehicular durante las diligencias de las autoridades.

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Añadió que el Ministerio Público ya llegó al lugar, donde efectúa las diligencias tras el hallazgo.

El fallecido no ha sido identificado y fue localizado en el taxi TR-2279.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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