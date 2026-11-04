Más de Q28 mil de multa: DGT sanciona al propietario del tráiler que volcó en el mercado de Villa Nueva

La Dirección General de Transportes (DGT) impuso este miércoles 4 de noviembre una multa de Q28 mil 15.96 al propietario del tráiler que volcó en el mercado central de Villa Nueva, debido a que la unidad no contaba con el sistema limitador de velocidad.

“Desde la DGT se impuso la remisión al propietario del tráiler en mención, por un monto de Q28,015.96 por no contar con sistema limitador de velocidad”, detalló el Ministerio de Comunicaciones, al cual pertenece la DGT.

El accidente ocurrió en la 5a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de Villa Nueva, donde el vehículo de transporte pesado, que trasladaba costaneras, perdió el control y chocó contra varios locales comerciales.

Un video captó el momento en que el tráiler impactó contra los comercios del mercado. Los primeros reportes señalaron daños en al menos 12 locales, aunque otra información proporcionada sobre el accidente menciona siete establecimientos afectados.

Las imágenes muestran que varios comercios quedaron con daños graves. Las pérdidas materiales ocasionadas por el accidente aún no han sido cuantificadas.

Una falla en el sistema de frenos habría provocado que el piloto perdiera el control del tráiler.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, reveló que el vehículo pesado únicamente contaba con frenos en dos de sus cinco ejes.

Quevedo también informó que el vehículo fue consignado, debido a que las maniobras para retirarlo dañarán parte del asfalto.

El accidente ocasionó complicaciones en la circulación vehicular. La PMT informó que el paso permanecía cerrado en el sector y que sus agentes colocaron selecto sobre el aceite derramado en el asfalto.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que el piloto del tráiler sufrió una crisis nerviosa y recibió atención en el lugar.

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