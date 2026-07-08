Masacre en Escuintla: Hallan a cuatro personas muertas en un picop; una niña de 2 años sobrevive al ataque

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Masacre en Escuintla: Hallan a cuatro personas muertas en un picop; una niña de 2 años sobrevive al ataque

Cuatro personas fueron halladas muertas en un camino de terracería de La Democracia, Escuintla. Entre las víctimas hay dos hombres y dos mujeres.

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Autoridades resguardan el picop donde fueron halladas tres de las cuatro personas muertas a balazos, mientras una niña de aproximadamente 2 años fue localizada ilesa dentro de la cabina. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Autoridades resguardan el picop donde fueron halladas tres de las cuatro personas muertas a balazos, mientras una niña de aproximadamente 2 años fue localizada ilesa dentro de la cabina. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Cuatro personas fueron halladas muertas a balazos este miércoles 8 de julio en un camino de terracería que conduce hacia la finca Kabanú, en la ruta a la aldea Las Delicias, La Democracia, Escuintla. Tres de las víctimas estaban en un picop y, dentro de la cabina, socorristas localizaron ilesa a una niña de aproximadamente 2 años.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, tres de las víctimas fueron localizadas en un vehículo tipo picop y una cuarta yacía a pocos metros del automotor. Todas presentaban múltiples heridas de bala.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los socorristas fue el hallazgo de una niña de aproximadamente 2 años dentro de la cabina del vehículo. La menor no presentaba lesiones y fue encontrada ilesa.

Bomberos de la estación de La Democracia acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de las cuatro personas y dieron aviso a las autoridades para que efectuaran las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una línea oficial de investigación ni han identificado a las víctimas.

Sin embargo, por las características de la escena, el hecho podría corresponder a un ataque directo. Entre los elementos que deberán analizar los investigadores figura que la menor permanecía ilesa dentro del vehículo, mientras los cuatro adultos fueron atacados con arma de fuego. No obstante, esta circunstancia aún no ha sido confirmada oficialmente como parte de las pesquisas.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil deberán establecer la identidad de las víctimas, el móvil del crimen y las circunstancias en que ocurrió el ataque.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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