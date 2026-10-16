Menor muere al caer de 14 metros mientras trabajaba en el techo de una bodega en Masagua

Un menor de edad murió este viernes 16 de octubre al caer desde el techo de una bodega donde se almacena maíz, en el kilómetro 83 de la autopista al Puerto Quetzal. Según los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima se encontraba trabajando sobre la estructura cuando pisó una lámina de fibra de vidrio y cayó desde una altura de al menos 14 metros.

El accidente laboral ocurrió en una bodega situada en jurisdicción de Masagua, Escuintla, donde el menor efectuaba trabajos en el techo del inmueble. De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, el adolescente caminaba sobre la cubierta cuando se paró sobre una lámina de fibra de vidrio, lo que provocó que cayera al interior de las instalaciones.

La caída se produjo desde una altura de por lo menos 14 metros y el menor murió a consecuencia del impacto contra el suelo, según el reporte de los cuerpos de socorro.

Los socorristas informaron que la víctima no utilizaba equipo de seguridad al momento del accidente, circunstancia que fue señalada en el reporte sobre las condiciones en las que se encontraba trabajando.

El informe de los socorristas no precisa qué trabajo efectuaba el menor, cuánto tiempo llevaba en el lugar ni las circunstancias en las que había sido contratado.

🚨 Accidente laboral 🚨 Kilómetro 83 autopista al puerto quetzal, en el interior de una bodega donde se almacena maíz se produce un accidente laboral. Menor de edad que se encontraba realizando trabajos en el techo de la bodega fallece al caer de una altura de al menos 14 metros al pararse en una lámina de fibra de vidrio y no utilizar equipo de seguridad. Elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Masagua fueron destacados al lugar a bordo de la unidad AD-144 quienes confirmaron la información y procedieron a notificar a las autoridades correspondientes. #Emergencias #ASONBOMD #Masagua #LineadeEmegencias1554 #LineadeEmergenciasWhatsApp50426314 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 16, 2026

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