Motocicleta con cuatro ocupantes se estrella contra un árbol en pronunciada bajada de Antigua Guatemala y una niña muere

Cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, viajaban en una motocicleta que chocó contra un árbol este domingo 13 de septiembre en la bajada de la aldea El Hato, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Una niña de 4 años murió y las otras tres ocupantes resultaron heridas.

El accidente habría ocurrido debido al sobrepeso y una falla en el sistema de frenos de la motocicleta. Al perder los frenos en una bajada pronunciada, el vehículo descendió a excesiva velocidad hasta chocar contra el árbol, según reportes preliminares.

Los Bomberos Municipales de Antigua Guatemala trasladaron al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt a Flor de María Pérez, de 42 años, y Yasury Garmendez, 26, en estado delicado. Ambas sufrieron trauma de cráneo y una de ellas, fracturas en las piernas.

Los socorristas también trasladaron al hospital a Kiara Ordóñez, de 5 años.

Camila Fernanda Santizo, de 4 años, murió en el lugar debido a politraumatismo general, detallaron los socorristas que, además, recomendaron a los motoristas conducir con precaución, utilizar el equipo de seguridad, evitar sobrecargar las motocicletas y respetar las señales y leyes de tránsito.