Motoladrones aprovechan choque para asaltar a conductores y disparan durante la fuga

Dos conductores que buscaban llegar a un acuerdo después de una colisión fueron asaltados por motoladrones en el bulevar Liberación y 19.ª avenida, zona 8 de la capital. Durante el hecho hubo un forcejeo y uno de los asaltantes efectuó disparos antes de darse a la fuga.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que dos vehículos colisionaron en ese sector y posteriormente fueron reubicados para evitar que obstaculizaran la circulación.

Según Montejo, los conductores estaban anuentes a llegar a un acuerdo por el percance y conversaban cuando aparecieron varios motoristas que los amenazaron con un arma de fuego.

Uno de los automovilistas se opuso al asalto y comenzó un forcejeo con uno de los delincuentes.

Montejo explicó que uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y efectuó disparos antes de escapar del lugar junto con los demás individuos.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, las detonaciones fueron al aire y el conductor no recibió disparos.

“Mareros llegaron a robar a los conductores que colisionaron”, informó Montejo en sus redes sociales.

En el lugar quedaron evidencias de los disparos y se coordinó la intervención de las autoridades correspondientes, según el reporte.

Ninguna persona resultó herida durante el hecho.

Otro asalto en la zona 11

Otro asalto cometido por motoristas fue reportado en la diagonal 17 y 13.ª calle, zona 11 de la capital.

Una conductora y su acompañante fueron asaltadas por motoristas y, debido a lo ocurrido, presentaron crisis nerviosa.

Los responsables también efectuaron disparos durante el asalto. Las autoridades correspondientes fueron alertadas para atender el caso.

No se reportaron personas heridas.

Disparos en hecho de tránsito.



📍 Ubicación: Bulevar Liberación y 19.ª avenida, zona 8.



✅ Situación: Se registra una colisión de 2 vehículos, los cuales fueron reubicados.



“Mareros llegaron a robar a los conductores que colisionaron”, al darse a la fuga, los individuos… pic.twitter.com/IBOZMgMVCC — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 12, 2026

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