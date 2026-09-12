Motoladrones aprovechan choque para asaltar a conductores y disparan durante la fuga

Sucesos

Motoladrones aprovechan choque para asaltar a conductores y disparan durante la fuga

Un choque que dos conductores intentaban resolver terminó en un asalto, forcejeo y disparos cuando motoladrones los sorprendieron en el bulevar Liberación.

|

time-clock

El congestionamiento vehicular se encuentra en varios puntos como la zona viva de la zona 10, bulevar Los Próceres y bulevar Liberación, así como las zonas 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 17, Calzada Roosevelt, Mixco y Carretera a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El asalto y los disparos ocurrieron en el bulevar Liberación y 19.ª avenida, zona 8. (Foto: Hemeroteca PL)

Dos conductores que buscaban llegar a un acuerdo después de una colisión fueron asaltados por motoladrones en el bulevar Liberación y 19.ª avenida, zona 8 de la capital. Durante el hecho hubo un forcejeo y uno de los asaltantes efectuó disparos antes de darse a la fuga.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que dos vehículos colisionaron en ese sector y posteriormente fueron reubicados para evitar que obstaculizaran la circulación.

Según Montejo, los conductores estaban anuentes a llegar a un acuerdo por el percance y conversaban cuando aparecieron varios motoristas que los amenazaron con un arma de fuego.

Uno de los automovilistas se opuso al asalto y comenzó un forcejeo con uno de los delincuentes.

Montejo explicó que uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y efectuó disparos antes de escapar del lugar junto con los demás individuos.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, las detonaciones fueron al aire y el conductor no recibió disparos.

“Mareros llegaron a robar a los conductores que colisionaron”, informó Montejo en sus redes sociales.

En el lugar quedaron evidencias de los disparos y se coordinó la intervención de las autoridades correspondientes, según el reporte.

Ninguna persona resultó herida durante el hecho.

Otro asalto en la zona 11

Otro asalto cometido por motoristas fue reportado en la diagonal 17 y 13.ª calle, zona 11 de la capital.

Una conductora y su acompañante fueron asaltadas por motoristas y, debido a lo ocurrido, presentaron crisis nerviosa.

Los responsables también efectuaron disparos durante el asalto. Las autoridades correspondientes fueron alertadas para atender el caso.

No se reportaron personas heridas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Amilcar Montejo Asaltos en Guatemala Asaltos en la capital Motoladrones PMT de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM