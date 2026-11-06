Muere el diputado Julio Portillo tras ataque armado en Zacapa, que también dejó tres policías fallecidos

Un ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz, representante del distrito de Zacapa, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el parlamentario y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El atentado ocurrió la tarde de este viernes 6 de noviembre en el km 137 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa.

Durante el ataque, el legislador resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas, según información proporcionada por fuentes de la PNC y del Hospital de Zacapa.

Los tres agentes de la PNC que murieron en el atentado brindaban seguridad al diputado. Se trata de los agentes Jorge Paau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, Dos de los policías fallecidos se desplazaban en una motocicleta cuando ocurrió el ataque armado. Otros dos agentes que también prestaban seguridad al legislador sobrevivieron y resultaron ilesos.

En el lugar del atentado quedaron varios casquillos de armas de alto poder. También se presume que los vehículos en los que viajaban el diputado y su comitiva eran blindados, aunque este extremo no ha sido confirmado.

El Ministerio de Gobernación lamentó la muerte de los tres agentes policiales y señaló que fallecieron en cumplimiento del deber al repeler un ataque directo contra el parlamentario, perpetrado por individuos desconocidos.

Según la cartera, los agentes respondieron al ataque para proteger la vida del diputado. La institución expresó su solidaridad con las familias de los policías fallecidos y reconoció su valor y servicio.

El Ministerio de Gobernación también indicó que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del atentado.

Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Luis Alberto Contreras Colíndres, junto con integrantes de la Junta Directiva y diputados de la X Legislatura, rechazó el ataque armado contra Portillo Paz mediante un comunicado emitido este viernes.

En el pronunciamiento, las autoridades del Legislativo expresaron su solidaridad con la familia del diputado. Además, condenaron los hechos de violencia e instaron a las autoridades a efectuar una investigación pronta, transparente e imparcial.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la identidad de los responsables.

Diputado Julio Portillo. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)



Detrás de su uniforme había un ser humano y personas que los amaban y esperaban su regreso a casa. Ninguna palabra podrá llenar el vacío que dejan su partida, pero queremos que sus familias sepan que su dolor no nos es indiferente y que su memoria permanecerá entre nosotros. — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 7, 2026

El Presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados, lamentan el sensible fallecimiento del diputado Julio César Portillo Paz, representante del distrito Zacapa. 🏛️ #XLegislatura https://t.co/3HzlmrRzzV — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 7, 2026

Lamento el sensible fallecimiento de Julio César Portillo Paz, Diputado al Congreso de la República. Expreso mi solidaridad a su familia, seres queridos y colegas congresistas. https://t.co/bUlGeMKvaO — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) November 7, 2026