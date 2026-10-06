Muerte de conductor causa cierre parcial en ruta de Villa Canales hacia la avenida Hincapié

La muerte de un conductor dentro de un vehículo provocó el cierre de medio carril este martes 6 de octubre en la ruta de Villa Canales hacia la avenida Hincapié, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa.

El incidente se registró en la ruta Hincapié-Santa Inés, entre la 3a. y 4a. calles de la zona 6, colonia Los Álamos, donde las autoridades mantienen restringida parcialmente la circulación.

De acuerdo con información preliminar de la PMT, el conductor fue localizado sin vida dentro de un vehículo. De momento se desconocen las causas de su muerte.

Aunque inicialmente se indicó la posibilidad de que el fallecimiento se deba a causas naturales, esa circunstancia aún no ha sido establecida por las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) permanece en el lugar y quedó a cargo del procedimiento, mientras se espera la intervención del Ministerio Público (MP).

Fiscales del MP deberán procesar la escena y recabar los indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que murió el conductor.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá efectuar los análisis correspondientes para establecer la causa del fallecimiento.

Mientras concluyen las diligencias, el cierre de medio carril afecta la circulación en ese sector de la ruta que comunica Villa Canales con la avenida Hincapié.

Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que se reporta una persona fallecida en la carretera que conduce de Los Álamos hacia Villa Canales, situación que mantiene un carril obstruido.

La institución recomendó utilizar vías alternas y seguir las indicaciones de los agentes de la PMT que regulan el tránsito en el sector.

Las autoridades de tránsito recomendaron precaución a los conductores que circulan por el área debido a la presencia de unidades de emergencia y de seguridad.

Hasta el momento no se ha proporcionado la identidad ni la edad de la persona fallecida.

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