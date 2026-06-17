Muerte de motorista en Villa Nueva provoca congestionamiento y largas filas hacia la capital

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Muerte de motorista en Villa Nueva provoca congestionamiento y largas filas hacia la capital

La muerte de un motorista en la ruta al Pacífico provocó extensas filas de vehículos y complicaciones en el tránsito hacia la capital.

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Una cámara de vigilancia capta el momento posterior al percance ocurrido en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre)

Una cámara de vigilancia capta el momento posterior al percance ocurrido en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre)

La muerte de un motorista en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico complicó este miércoles 17 de junio la circulación vehicular en dirección a la capital, donde se registran largas filas y severas demoras para miles de conductores.

El percance ocurrió cuando el conductor de una motocicleta fue arrollado, aparentemente por un vehículo de transporte pesado. La víctima murió en el lugar.

Según versiones recabadas en la escena, el motorista habría sido atropellado por un transporte de carga. Las autoridades informaron que en el lugar permanece un vehículo pesado y que su piloto no se dio a la fuga; sin embargo, corresponderá a las entidades competentes determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

La víctima aún no ha sido identificada. Las autoridades indicaron que se conducía en una motocicleta roja con placas M738KTQ.

El incidente provocó complicaciones en una de las principales vías de ingreso a la capital. De acuerdo con fuentes oficiales, la fila de vehículos alcanzó el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico, lo que afectó a conductores de transporte particular, de carga y de pasajeros.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que debido al percance fue necesario efectuar varios cierres vehiculares para permitir las diligencias correspondientes en el lugar.

La medida repercutió directamente en la movilidad de quienes se desplazaban hacia la capital, donde el tránsito avanzaba con lentitud en varios tramos de la ruta.

Además de las restricciones en el sentido hacia la capital, las autoridades señalaron que el efecto mirón generó dificultades en la circulación de los vehículos que se dirigían hacia el sur del país.

“Se recomienda precaución al transitar por el lugar, porque eso llama la atención de las personas que van hacia el sur, lo que también está afectando la circulación”, explicó Santos.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas prever retrasos y conducir con precaución mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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