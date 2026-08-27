Otro ataque armado en El Trébol deja un muerto y un herido y aumenta las complicaciones viales

Un ataque armado contra los ocupantes de un vehículo dejó un hombre muerto y otro gravemente herido este jueves 27 de agosto en El Trébol, con dirección al bulevar Liberación, zona 12 de la capital. El hecho complicó el tránsito en varias arterias del sector.

La víctima mortal era el piloto del vehículo. De manera preliminar se indicó que el automóvil supuestamente era utilizado como taxi no autorizado; sin embargo, ese extremo deberá ser establecido por las autoridades.

Los Bomberos Municipales informaron que localizaron a dos hombres con heridas de bala. Tras evaluarlos, determinaron que el piloto había fallecido, mientras que el otro ocupante presentaba heridas de gravedad.

Los paramédicos estabilizaron al herido y lo trasladaron al Hospital Roosevelt. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena mientras se efectuaban las diligencias correspondientes.

La Policía MT de Guatemala informó que el ataque ocurrió en el bulevar Liberación, en el sector de los Puentes Gemelos de El Trébol, zona 12, y que el hecho complicó la circulación vehicular.

La institución indicó que agentes apoyaban en la regulación del tránsito y recomendó utilizar vías alternas.

Tránsito complicado

El ataque se suma a las dificultades de movilidad que se registran en el sector. Además del cierre de carriles por las diligencias de las autoridades, en el bulevar Liberación se efectúan trabajos del Aerometro, por lo que en algunos tramos hay reducción de carriles.

El hecho de este jueves es el tercer ataque mortal registrado en el sector en los últimos días.

Un ataque armado registrado el lunes 24 de agosto en inmediaciones del estadio El Trébol dejó dos personas muertas y dos heridas, según información de los cuerpos de socorro.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia en la Sexta Avenida y 42 calle, zona 3 de la capital, cerca del estadio El Trébol.

Los paramédicos evaluaron a un hombre de 35 años, quien ya no tenía signos vitales. También estabilizaron a una mujer de 39 años con heridas de bala y la trasladaron al IGSS 7-19.

Los socorristas atendieron además a un hombre de aproximadamente 37 años que tenía una herida en el tórax y lo trasladaron al Hospital Roosevelt después de estabilizarlo.

En ese mismo hecho, Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que socorristas de esa institución atendieron en la 41 calle y el puente Las Calaveras, zona 3, a un hombre con heridas de bala. Los bomberos intentaron reanimarlo, pero falleció en el lugar.

El 6 de agosto pasado, otro ataque armado ocurrió en el redondel del puente El Trébol, en dirección a la calzada Aguilar Batres. El hecho dejó dos personas muertas y una gravemente herida.

Ataque armado deja un fallecido y un herido grave en El Trébol pic.twitter.com/2aO2gAqpn5 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 27, 2026

HECHO ARMADO COMPLICA LA AFLUENCIA VEHICULAR EN ZONA 12



En bulevar Liberación, a la altura de los Puentes Gemelos de El Trébol, zona 12, se registra un hecho armado que complica la afluencia vehicular en el sector.



Policía MT apoya con regulación del tránsito. Se recomienda… pic.twitter.com/nouK7NOHo0 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 27, 2026

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